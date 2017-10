Burgos recibe apenas un 5% de la partida regional para proyectos de investigación

Camino de convertirse en tradición, la resolución de la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación en biomedicina, gestión y atención sociosanitaria promovida por Sacyl dejaba ‘fríos’ a los profesionales burgaleses.

Y es que tal y como ocurría en ediciones anteriores la provincia se llevaba apenas una pizca de la partida total que destinará la Gerencia Regional de Salud a estas subvenciones. En concreto, seleccionaba 4 de las 24 propuestas remitidas desde el complejo asistencial y la Gerencia de Atención Primaria de Burgos, por un montante total de 46.675 euros, apenas un 5% de los 922.457 que en total reparte entre 74 iniciativas.

La resolución, aún provisional, precisa que los ‘afortunados’ locales son tres trabajos liderados por especialistas del HUBU, dos del servicio de Oncología Médica y uno de Neurocirugía, y uno más correspondiente a Primaria.

Comandado por David Fernández, este último proyecto, que recibirá de Sacyl 2.700 euros, busca determinar el impacto de la teleconsulta como arquitectura base de los sistemas de información en el cuidado de pacientes con deterioro de integridad cutánea.

Los oncólogos Guillermo Crespo y Enrique Lastra obtenían las subvenciones más altas, con 18.065 y 17.204 euros, respectivamente.

El proyecto de Crespo estudia fórmulas para lograr un sistema de detección precoz y no invasivo del cáncer de páncreas, uno de los más agresivos. Lastra, por su parte, analiza en la investigación que recibirá tal apoyo el uso de la secuenciación masiva de forma amplia para estudiar la predisposición a un cáncer hereditario en aquellas personas que, no obstante, no lo tienen tipificado.

La neurocirujana Sara Ortega lograba 8.706 euros para su estudio epidemiológico y de factores de riesgo genético de hidrocefalia normotensiva idiopática, una enfermedad degenerativa de inicio tardío e infradiagnosticada.