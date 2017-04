Los números del turismo desde el perfil de los hoteleros, bajo el prisma de rentabilidad de negocio, permiten dudar que el liderazgo de Burgos como receptora de visitantes (1,3 millones de viajeros) y el mayor aumento de pernoctaciones (con más de dos millones) que determinó el Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y León para 2016 se trasladen en mayor cuota de negocio. Los hoteleros burgaleses tienen el menor ingreso por habitación (RevPAR) de las ciudades con más de 3.000 habitantes y es la sexta de la comunidad autónoma peleando con las cifras de RevPar de Soria, Ávila oPalencia con peores datos en el Boletín deCoyuntura Turística.

La cifras delBarómetro de la Rentabilidad de los Destinos Turísticos Españoles que elabora la Alianza para la excelencia turística, Exceltur, integrada por los grandes operadores del sector, dejan un panorama más negro. Así, el informe refleja que Burgos tiene la segunda tarifa diaria más baja de la región. El precio medio de una habitación de hotel es de 52,8 euros en la provincia.Está muy lejos de los 62,2 euros al día que se cobra en Segovia y más cerca de los 47,4 euros que alcanza Palencia, la ciudad más barata de la región.

Pero esta oferta de precios no está relacionada con una mayor ocupación.De echo Burgos registró de media durante el año pasado una ocupación del 56,2%.Esto permite que la provincia burgalesa esté la tercera por la cola de la región en porcentaje de ocupación hotelera. Sólo están por debajo de Burgos Ávila con el 43% de ocupación y Soria con el 54,2%. La que más porcentaje de ocupación tiene es Salamanca con el 58,4%. Aunque en este aspecto hay que destacar, como recuerdan los hosteleros, que Burgos «tenemos un importante número de plazas hoteleras y, además, nos vemos obligados a vender a volumen en vez de a precio para poder hacer frente a la competencia desleal que el Ayuntamiento realiza al jugar a ser hostelero con un albergue de peregrinos de lujo por cinco euros y el Hostal Burgos con habitaciones por 20 euros», señala Luis Mata.

Así las cosas el incremento de un 8,2% de viajeros respecto a 2015 que otorgaba la estadística regional y el aumento de un 8,24% de pernoctaciones no permiten generar más ingresos al sector hotelero. La rentabilidad por habitación es de 29,7 euros. No llega a los 30 y está muy lejos de los 36 euros de rendimiento por habitación de hotel que ostentan en Segovia, los 33,2 de Valladolid o los 33,1 de Zamora. Es la provincia con más de 3.000 plazas hoteleras que saca un menor rendimiento económico a cada habitación. Y se mueve en los números de provincias con menos de 3.000 plazas y tirón turístico inferior como Girona, Albacete o Cuenca.

La situación en los hoteles de cuatro estrellas es un poco mejor. Pero la tarifa media diaria es la segunda más baja del grupo de ciudades en el que se encuadra Burgos. Lanzan un precio por habitación de 57,5 euros superando, tan solo, a Murcia que las lanza a 54,2 euros. Y se sitúa a la mitad que la media de un hotel de cuatro estrellas en España que alcanza un precio medio de 88,6 euros.

Sí es cierto que la ocupación de habitaciones es algo superior hasta rozar el 67% pero aún está por debajo de la media nacional para ciudades con más de 3.000 plazas (74,8% de ocupación). Y, por tanto, la rentabilidad por habitación sube en este segmento de la oferta turística hasta los 37,9 euros por habitación disponible. La cifra supera los hoteles de cuatro estrellas de Oviedo (34,8), Murcia (33,3) y Valladolid (36,4) pero se sitúa por debajo de la media regional que alcanza el 66,2%.