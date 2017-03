En busca de las mejores gangas de último momento

Unos minutos antes de las once y media de la mañana ya había varias decenas de burgaleses esperando a que se abrieran las puertas del Fórum Evolución con la intención de encontrar las mejores gangas en la Feria Burgostock 2017, que se celebra desde ayer y hasta mañana. «Se trata de una actividad más que consolidada en estos últimos años y que se espera con mucha expectación», aseguraba el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, en la inauguración de esta cita, en la que el Ayuntamiento colabora con una aportación de 7.000 euros.

Durante el fin de semana, 21 expositores ponen a la venta los productos que aún quedan en las tiendas de la temporada otoño- invierno, «a unos precios muy competitivos» pero que «cuentan con la misma calidad que en plena temporada», tal y como comentó la gerente de la Asociación Centro Burgos, Belén Marticorena.

El número de participantes se mantiene en los últimos tres años y es que, como explica la gerente, «es el número ideal para este espacio, podría entrar uno más pero no muchos más», quien apuntó que «aunque se trate de una feria de estocaje es importante mantener una imagen cuidada y atractiva porque es una muestra del comercio local de la ciudad».

Entre esa veintena de participantes se encuentra Boutique Casting Tribeca New York, donde Rosa María Tato explica que esta es la segunda vez que el comercio participa en la feria. «El año pasado nos fue muy bien porque llegamos con unos precios muy buenos y este año hemos querido repetir», aseveró y añadió que «este tipo de ferias ayudan a sacar lo que no hemos logrado vender durante la temporada».

Al otro lado, Raquel está mirando abrigos. «Esta es una buena oportunidad para comprar prendas de abrigo, todas las tiendas están con la ropa de primavera, y aquí los descuentos son muchos más grandes que en las propias rebajas, es cuestión de suerte», comenta y asegura que ya el año pasado compró «dos prendas». Con ella está Marta. «Yo no vengo buscando nada concreto, pero si veo algo que me guste y me cuadre me lo compraré».

Por la feria de 2016 pasaron alrededor de 7.000 personas, una cifra que la asociación espera mantener o superar. «Es fundamental apoyar al comercio y fomentar el consumo y es que, en este momento, es muy importante apoyar todo lo que implique actividad de consumo y de venta y de respaldar el camino de los nuevos emprendedores y de los empresarios consolidados que llevan años manteniendo nuestras calles con un alto nivel de urbanismo», aseguró Marticorena.