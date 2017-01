El grupo municipal de Ciudadanos mostró su preocupación por la situación del Servicio de Movilidad y Transportes de Burgos (Samyt) por los elevados índices de absentismo laboral a causa de bajas médicas de los conductores, así como por el elevado número de accidentes sin parte en los últimos meses.



El concejal Vicente Marañón señaló que del total de 156 conductores 60 estuvieron de baja durante 52.300 horas, lo que representa que el 38% de la plantilla ha perdido alrededor de un 20% de horas de trabajo, del total de 252.000 horas que les corresponden anualmente. Para este edil es necesario estudiar cuáles son las condiciones de trabajo de estas personas. Señaló que en el caso de que sean «penosas» y, por tanto, éste sea el motivo por el que se registran tantas bajas laborales habrá que exigir explicaciones al alcalde, al concejal del área y a la gerente del Samyt. «Habrá que tomar medidas rápidas para que estos trabajadores desarrollen su actividad en condiciones aceptables», opinó, a la vez que dijo que no será difícil porque este no parece un «trabajo excesivamente penoso».



A su juicio, la otra razón por la que se producen tantas bajas «es que estemos ante un fraude masivo» o «tenemos una plantilla muy enfermiza». En este caso, reclamarán que se tomen las medidas oportunas.



Marañón indicó que la mayoría de las bajas están relacionadas con problemas de espalda y recordó que esto puede venir motivado por la antigüedad de la flota de autobuses y, por tanto, de los asientos que tienen que utilizar. También dejó ver que hay que estudiar la edad media de la plantilla. Sobre este asunto señaló que hay una previsión de ampliar el número de conductores y dijo que su grupo no dará el visto bueno a una modificación presupuestaria para ampliar las contrataciones «porque las personas que vengan nuevas se encontrarán igual con malas condiciones de trabajo». Por este motivo, piensan que lo primero es realizar un análisis.



El edil asegura que han solicitado una comisión extraordinaria del Servicio de Movilidad y Transporte de Burgos para aclarar las razones del elevado absentismo laboral, así como sobre los accidentes en los que no existen partes. Sobre esta segunda cuestión, que ya denunciaba la semana pasada el grupo socialista, recordó que se aprobó en el último consejo una factura de 25.000 euros en reparaciones de accidentes que no están los suficientemente justificados. Así, han convocado al comité de empresa, a los responsables de la gerencia y también a la UTE que se encarga del renting para conocer las reparaciones que asume el Ayuntamiento y cuáles la empresa.

LA AGENDA OCULTA Y EL PRIMER INCUMPLIMIENTO

El concejal Vicente Marañón mostró el malestar del grupo de concejales por el trato que recibió en el Pleno del pasado viernes la propuesta para buscar algún acuerdo con Campofrío para promover la celebración de ferias alimentarias en la ciudad. La iniciativa fue rechazada porque después de un triple empate a nueve en las votaciones, (9 abstenciones del PP), (9 en contra del PSOE y los dos concejales no adscritos) y 9 a favor (C’s e Imagina), fue el alcalde quien desempató votando en contra y, por tanto, provocando el rechazo a la moción.



Desde C’s recuerdan que el recinto ferial de Madrid es el segundo motor económico de la capital de España por detrás del aeropuerto y, por ello, Marañón insiste en la necesidad de atraer eventos de estas características a Burgos.



En opinión de la formación naranja el rechazo a esta propuesta puede entenderse en que haya una «agenda oculta» en el acuerdo entre PP y PSOE para aprobar el presupuesto, en el que se diga que votarán en contra de los planteamientos de Ciudadanos.



Marañón responsabilizó al portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, por querer ridiculizar su iniciativa como él mismo dijo en su intervención del viernes. «Nos parece pobre la actitud destructiva de los socialistas con respecto a nuestra propuesta», dijo. Con respecto a la actitud del PP, los concejales de Ciudadanos aseguran no comprender si se trata de una decisión unilateral o fue bajo la exigencia del PSOE y pide explicaciones personales al alcalde sobre su voto en contra.



Sobre este aspecto, el concejal socialista, Daniel de la Rosa negó la existencia de ningún acuerdo oculto con el PP y señaló que el concejal de Ciudadanos debía haber presentado el proyecto con algún preacuerdo con Campofrío en lugar de realizar un planteamiento tan general. Añadió que entendía la «frustración» de Marañón al comprobar que «el grupo decisivo es el PSOE».



Con respecto a la comisión de investigación de los consorcios que se quedó sobre la mesa el viernes por un error de redacción, la portavoz de Ciudadanos, Gloria Bañeres, lamentó este hecho y aseguró que podía obedecer a una estrategia del PP para seguir avanzando en la negociación con los bancos sobre Villalonquéjar y aplazar la puesta en marcha de la investigación. Añadió Bañeres que, de momento, se comprueba que uno de los ítem del acuerdo firmado con el PP para mantener a Javier Lacalle en la Alcaldía ya no se cumplirá antes del 31 de enero.