Ciudadanos considera que el Ayuntamiento no podrá esquivar el plan económico financiero después de que el Ministerio de Hacienda haya calificado el consorcio de Villalonquéjar como administración pública, situación que supone que computa la deuda de este ente, 112 millones de euros, a las arcas del Ayuntamiento.



La portavoz de la formación naranja, Gloria Bañeres, aseguraba, tras reunirse con el interventor municipal, que solo con los 48 millones que se han imputado del consorcio del desvío del ferrocarril, a pesar de haber sido clasificado como «sociedad no financiera», ya sería necesario ese plan económico financiero que paralizaría durante varios ejercicios la actividad inversora municipal para que el Ayuntamiento se concentre en pagar deuda.



Por su parte, el concejal de Hacienda,Salvador de Foronda, manifestaba que no ha llegado una comunicación oficial del Ministerio de Hacienda que indique la calificación del consorcio de Villalonquéjar y asegura que siguen negociando «como en los dos meses anteriores» para intentar cambiarlo «como se ha conseguido en el del desvío». Foronda no quiso hacer declaraciones sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento tenga que presentar un plan económico financiero y recuerda que la situación sería mejor de haber aprobado una nueva reestructuración de la deuda del consorcio del polígono industrial antes de que acabase 2016. Según dijo, «se trabaja a nivel técnico y a nivel político».



Desde el grupo socialista, Antonio Fernández Santos, lamenta la «tardanza» en la búsqueda de una solución a la deuda del consorcio de Villalonquéjar y considera que esta puede ser la causa de que el Ministerio de Hacienda haya clasificado ya al consorcio como administración pública. Según dijo, puede aparecer así en la web del Ministerio pero todavía no haber sido comunicado oficialmente al Ayuntamiento. En su opinión, «el único responsable que habrá en el caso de que se confirme esa clasificación y que los 112 millones computen como deuda municipal será el alcalde Javier Lacalle Lacalle».



Los socialistas aseguran que el PP está «perdiendo el tiempo» al haber firmado un acuerdo con Ciudadanos en el que se planteaba «evitar otra reestructuración» para buscar otros escenarios mejores para el Ayuntamiento. «Del 5 de enero al 7 de marzo no han hecho nada», recordó Fernández Santos, que no cree que haya impedimento para aprobar el presupuesto el viernes 17 de marzo, a pesar de la situación del consorcio.



A este respecto, Bañeres, que cree que ya existe una comunicación oficial sobre esta calificación en cuanto que en Intervención se barajaba desde la pasada semana, también solicitó información al interventor sobre si se puede aprobar el presupuesto ante este cambio de escenario en el que el Ayuntamiento ve crecer la deuda viva.



Según explicó la concejal, es posible que en el Pleno se aprueben las cuentas aunque también es previsible que haya que modificarlas para incorporar el plan económico-financiero, como asegura les ha trasladado el interventor. La portavoz de Ciudadanos lamenta la falta de información que tienen los concejales de la oposición y consejeros del consorcio sobre si la deuda está imputada o no al Ayuntamiento, así como sobre las consecuencias.



Con respecto a las medidas económicas, la edil de la formación naranja indica que desde Intervención se les ha hecho ver que el plan económico-financiero no haría necesario que el Ayuntamiento tenga que subir tasas e impuestos dado que no es lo mismo que un plan de ajuste que se aplicaría a partir de superar el 110% de endeudamiento.



Explica que el órgano de tutela financiera de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León tendría que autorizar la reestructuración del consorcio de Villalonquéjar y examinar el estado de las cuentas cada 6 meses.



Posible tregua

Al parecer, según pudo saber Bañeres, existe una disposición adicional en el Real Decreto 7/2013 de medidas urgentes de naturaleza tributaria y presupuestaria que podría dar una tregua al Ayuntamiento durante dos ejercicios. Este texto dice que «con carácter extraordinario y transitorio, las entidades vinculadas o dependientes de las entidades locales que se clasifiquen en el sector de administraciones públicas, en el ejercicio en el que se apruebe dicha clasificación y en el siguiente no serán incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de endeudamiento establecido».



Bañeres indica que los remanentes de Tesorería correspondientes al ejercicio 2016 podrían «paliar un poco esta situación», pero todavía no está concluido el cierre del ejercicio presupuestario del pasado año y se desconoce la cifra exacta del superávit. Con estos remanentes en ejercicios anteriores se han podido realizar amortizaciones de deuda y también inversiones sostenibles. Estas últimas estarían casi descartadas para 2017 con el nuevo escenario que se plantea, en opinión de la concejal de la formación naranja.