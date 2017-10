«El equipo de Gobierno juega con la palabras en su propuesta, que no es la nuestra, es un documento engañoso y, de nuevo, se están riendo de nosotros y jugando al despiste». Así de tajante se mostró la portavoz del grupo municipal Ciudadanos, Gloria Bañeres, después de que el PP enviara una nota de prensa asegurando que aceptan las condiciones del grupo naranja para llevar a cabo la aprobación de la refinanciación del Consorcio del Polígono de Villalonquéjar en el próximo Pleno extraordinario, que se celebrará a tal efecto el 7 de octubre.

El documento que enviaban ayer los populares, tal y como explica Bañeres, «no tiene nada que ver con nuestras propuestas». De hecho, la portavoz del grupo explicó que, el escrito es «una mera copia» del documento que «nos envió el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, el pasado 18 de octubre como respuesta», después de que, tras mantener diversas reuniones y conversaciones con los populares, «nosotros le hiciéramos llegar por escrito nuestros proposiciones». Bañeres aseguró que «el miércoles ya rechazamos la propuesta del alcalde al entender que no garantizaba la finalidad pretendida por el grupo municipal Ciudadanos de legalizar la situación jurídica de ambos consorcios» y ahora «vuelven con lo mismo».

El equipo de Gobierno recoge en el comunicado que incorporará las peticiones de la formación naranja para su aprobación en la Comisión de Hacienda de la próxima semana. Aunque en el texto los populares señalan que «alguna cuestión planteada por C’s puede ser discutible, se entiende que es más importante la aprobación de la reestructuración». De hecho, el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda aseguraba «no querer entrar en cuestiones dialécticas del tú me has dicho, yo te he dicho» porque «lo importante es sacar adelante al reestructuración de la deuda del consorcio». Entiende De Foronda que «no estemos pidiendo nada raro y, además, ya se han visto los resultado de la refinanciación de la deuda del Consorcio del Desvío del Ferrocarril».

En el escrito, los populares se comprometen a «iniciar el expediente de modificación de los estatutos del Consorcio de Villalonquéjar con aprobación por el Pleno antes de que finalice el año;a instar a la junta de Gobierno local al nombramiento inmediato de otro consejero; a estudiar la gestión externalizada del consorcio y a requerir a la Junta de Castilla y León a que puedan adquirir parcelas de este polígono industrial para la promoción de empresas de base tecnológica e iniciar los trámites para licitar la elaboración de un informe multidisciplinar sobre la posibilidad y consecuencia de extinguir el consorcio».

Sin embargo, para Bañeres este documento «ignora nuestras propuestas o las dilata en el tiempo». Recordaba la edil, que la formación naranja apoyará la reestructuración de la deuda, «únicamente si se regularizan y legalizan ambos consorcios, a través de una modificación estatutaria para saber a las claras con quiénes estamos consorciados». Una vez identificadas las entidades, «debemos reducir su participación a una representación testimonial ya que es el Ayuntamiento quien está asumiendo toda la carga de deuda».

Por otra parte, la edil volvía a señalar la necesidad de nombrar «de forma inmediata y en Junta de Gobierno un vocal representante del Ayuntamiento en el consejo rector del consorcio de Villalonquéjar». Un puesto que «está vacante desde hace dos años» y que «ha supuesto que la superioridad de votos en el consejo sea de Caja de Burgos».

Además, la portavoz de C’s ha insistido en la necesidad de que el Ayuntamiento «asuma el sistema de gestión de ambos consorcios, ya sea contratando personal a través del consorcio o externalizando a una consultora porque no puede ser que Caja de Burgos y Caja Círculo los gestionen a su antojo cuando estamos pagando la deuda en solitario». Bañeres fue contundente en su discurso y aseveró que, si no se llega a un acuerdo, «en última instancia habrá que negociar otra prórroga porque la reestructuración debe hacerse sobre una base de legalidad».

Apuntaba además, que en el plan de reestructuración «se prevé un préstamo a mayores con CaixaBank, que se amortizaría con cargo al remanente de Tesorería en abril de 2018». Una idea que C’s rechaza de frontalmente. «Paguemos la deuda con el remanente de Tesorería y con las inversiones pactadas por PP y PSOEpara desarrollar proyectos que, a las alturas de año que estamos, ni se van a licitar, ni mucho menos ejecutar».

INVESTIGACIÓN

La portavoz volvía a exigir la puesta a disposición de la comisión de investigación de los consorcios de toda la documentación de ambas entidades. «Llevamos más de ocho meses pidiéndola», aseguraba. Además, la formación ha solicitado a la Junta, a través de su procurador en Cortes, que «la partida de 6,7 millones de euros destinada al Parque Tecnológico en los presupuestos regionales del 2017 y que no se van a aplicar, se destine a la compra de parcelas de Villalonquéjar para poder reducir la deuda».