Cajacírculo niega responsabilidad en el déficit de su entidad fundadora

«La Fundación Cajacírculo no es responsable del déficit que pueda generar el Círculo Católico». Por el contrario, asegura, será la asociación católica la que deba «deberá justificar cómo se han producido» sus pérdidas, «en qué han aplicado las partidas aportadas por la Fundación Cajacírculo» y «qué medidas correctoras han adoptado o pretenden adoptar para atajar» ese déficit antes de solicitar una nueva subvención. La Fundación sale así al paso de las manifestaciones realizadas desde la Junta Gestora del Círculo Católico en una reunión celebrada el martes con los asociados en la que se le reprochó la negativa a conceder una ayuda de 300.000 euros que había solicitado la gestora, esa afirmación de la asociación católica se produjo, según informa la entidad benéfica, en vísperas de la reunión oficial con la Fundación que tuvo lugar ayer.



No obstante, en esa cita, efectivamente, se les confirmó que «desde su constitución en el año 2013», la Fundación ha aportado al Círculo Católico más de un millón de euros y, en concreto, «durante el ejercicio 2016, la aportación económica ha sido de 340.000 euros». La fundación argumenta en nota de prensa que «habiendo cerrado el ejercicio con un superávit de 10.800 euros» ha agotado todas sus capacidades de aportación a mayores a la asociación religiosa, que, recalacan, acapara «el 56% del total de los recursos destinados a Asociaciones Benéficas y Entidades Colaboradoras» a las que subvenciona la antigua caja de ahorros.



La Fundación destaca que no tiene obligación de financiar el presupuesto del Círculo Católico ni es cierto, aclaram que «como al parecer se afirmó en algún momento de la reunión, que esta Fundación esté obligada por Estatutos, a gestionar las nóminas del Círculo Católico de Obreros, pues no existe tal obligación y, menos aún, de forma gratuita». De igual manera, señala que el hecho de que el Consejo de Gobierno del Círculo Católico solicitase a la Fundación Cajacírculo una aportación de 300.000 euros «no vincula en absoluto a esta Fundación la obligación de su pago», pues tal compromiso sólo puede aprobarlo el Patronato de la Fundación y nunca el Círculo.



La entidad benéfica lamenta «que la Gestora del Círculo Católico escude su fracaso en la falta de una aportación que, no obstante haber existido, la Fundación Cajacírculo no tiene ninguna obligación contractual de asumir» y niega que los patronos de la Fundación que fueron cesados del Consejo de Gobierno del Círculo hayan actuado con «despecho» ya que dado «su carácter minoritario dentro del Patronato (tres frente a cinco), su ‘despecho’ sería intrascendente a la hora de impedir que saliera adelante cualquier propuesta».

