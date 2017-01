El año 2016 ha cerrado con un buen dato. El número de familias con todos sus integrantes en edad de trabajar en paro ha caído un 38,7% respecto al año pasado. De esta manera el año pasado se cerró con 5.700 familias en situación de extrema vulnerabilidad ya que ninguno de sus integrantes en edad de trabajar estaba ocupado. El dato se ha corregido en los últimos 12 meses ya que el 2015 cerró con 9.300 familias en esta precaria situación. Pero, tal y como denuncian con cada estadística de la EPA de los últimos meses los sindicatos, el trabajo que se está generando es precario y de mala calidad que no permite abandonar todo el itinerario de apoyo de organizaciones asistenciales.



Aunque estas cifras estadísticas reflejan que Burgos tiene el ratio más bajo de hogares con todos en paro de la región. Respecto al total de familias cuantificadas, el 3,6% está en situación de extrema necesidad al no tener ingresos. Esto supone estar por debajo de todas las provincias de la región donde León es la más alta con un 8,4% de sus hogares con todos sus integrantes sin trabajo. Burgos está lejos de la media regional que determina que el 5,9% de sus familias tiene a todos sus miembros en paro.En toda la región son 61.100 los hogares con esta situación.



El dato cosechado en 2016 es el más bajo de los últimos años. Hay que retrotraerse hasta 2008 para encontrar un índice tan bajo de familias en riesgo de exclusión. Aquel año, antes de que la dura cara de la crisis golpeara a la provincia dos años después, eran 5.100 las familias con todos sus integrantes en desempleo. El año más duro de los registrados en la provincia fue 2014 cuando 13.400 familias afrontaban la difícil situación de no encontrar empleo.



Al mismo tiempo el número de hogares con todos sus miembros ocupados, aquellos en edad de trabajar que no están en situación de inactividad, ha crecido. En Burgos ya son seis de cada diez hogares y ascienden a 93.300 familias. Este dato ha crecido un 10% el último año ya que 20015 cerró con 84.300 familias con todos sus activos con trabajo.



Más familias

por otro lado, las cifras de la Encuesta de Población Activa refleja el incremento en un 2,6% del número total de hogares en la provincia. Ascienden a 156.100 familias. Un año atrás había 152.100. De todos ellos el 71% tiene algún activo de los que 11.100 hogares tienen uno de sus integrantes con trabajo. En total las familias con personas en actividad son 110.100, un 0,9% más que en 2015.



El tipo de familia que más crece es aquél en el que no hay ningún activo en la familia. Este apartado crece un 7% respecto al año pasado y se sitúa ya en 46.000 personas. Aún así supone el 29% del total de la población. El envejecimiento genera un incremento constante de las personas en edad de jubilación además de incrementarse el número de estudiantes, personas dedicadas al hogar y aquellos a los que se les ha declarado alguna incapacidad permanente.

