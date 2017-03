La Catedral cobrará un mayor protagonismo en Semana Santa

Ya se acerca la Semana Santa y el tiempo de recogimiento que se traslada a unos pasos y procesiones que han convertido a la Semana Santa de Burgos en evento de Interés Turístico Nacional. Las 16 cofradías que colaboran en la iniciativa así como los responsables de la Junta de Semana Santa trabajan en dar una vuelta de tuerca a la tradición con eventos que enriquezcan estas fechas de devoción. De esta manera, este año habrá un singular encuentro del Cristo de Burgos, conocido como el Cristo de las Santas Gotas, de la Iglesia de San Gil y el Cristo de Burgos de la Catedral. Será tras la procesión del Domingo de Ramos. Otra de las novedades que se presentan este año será la de dar entrada al paso de El Encuentro de la cofradía de San Cosme y San Damián al interior de la Catedral donde se acercará hasta la Escalera Dorada para realizar una estación de penitencia frente al Santísimo Sacramento que está expuesto en esta zona.



A estas dos novedades se unirá, si el tiempo lo permite, una nueva procesión que el año pasado no pudo llevarse a cabo por la lluvia. Se trata de la Procesión del Silencio que permitirá procesionar al Cristo de la Salud a partir de la media noche desde la Iglesia de San Cosme hasta la plaza de Santa María donde se interpretará ‘Christus fastust est’. «Era una procesión prevista para el año pasado pero como la lluvia no nos permitió salir de la iglesia será una procesión que este año salga por primera vez al exterior», señaló al respecto el vicepresidente de la Junta de Semana Santa de Burgos, Víctor Manuel Cámara.



Desde el próximo sábado de cuaresma, cuando ex directora de la oficina para las causas de los santos de la Conferencia Episcopal, Mª Encarnación González Rodríguez, pronuncie el pregón no arrancará la Semana Santa en Burgos. Un total de mil cofrades repartidos en 16 cofradías trabajan desde hace meses en seguir levantando las procesiones de la ciudad burgalesa que cuenta con fuertes rivales en diferentes provincias de la región con una larga tradición cofrade. Entre todos ellos protagonizarán 17 recorridos con imágenes reales o reproducciones de míticas tallas de la imaginería religiosa. La Junta de Semana Santa cuenta para encumbrar estas celebraciones con un presupuesto superior a los 26.700 euros fruto de una subvención que concede la Junta de Castilla y León (10.700 euros) y del Ayuntamiento de Burgos (16.000 euros).



Para el abad de la Junta de Semana Santa, Saturnino López, es el momento de vivir la fe de una forma más real y directa. Y para no perder ningún detalle la Junta de Semana Santa editará una revista donde «se detalla información de cada una de las cofradías, su imaginería, la procesión en la que participan y cómo van ataviados sus cofrades», señaló López. Incidió que la guía, que ayudará a que todos entiendan y comprendan el pasado y el presente de la Semana Santa de Burgos, va acompañada de versos que están asociados a cada una de las tallas que procesionarán desde la próxima semana en Burgos. De esta guía así como la referida a los itinerarios de las procesiones se editarán unos 5.000 ejemplares que estarán a disposición de los vecinos en los diferentes espacios municipales como el Ayuntamiento y los Centros Cívicos y el Teatro Principal. También estará disponible en la Catedral y en el Centro de Interpretación y recepción de Turistas, CITUR.



El Ayuntamiento también incide no solo en la vivencia religiosa de estas fiestas sino, también, en la incontestable atracción turística que supone. «Es una cita singular, las procesiones burgalesas, reconocidas como de Interés Turístico Nacional, que merece la pena, para muchos visitantes, venir a descubrirlas», señaló el alcalde, Javier Lacalle, quien agradeció el ímprobo esfuerzo de la Junta de Semana Santa y los cofrades por «enriquecer cada año las procesiones con nuevos elementos».



Saturnino López quiso destacar el Rosario Penitencial donde las mujeres cofrades portan el paso de Nuestra Señora del Amor Hermoso.