La Catedral salta al móvil

«Quien le iba a decir al rey Fernando III, cuando impulsó la construcción de la Catedral hace casi 800 años, que llegaría este día. Ni siquiera nosotros hace unas décadas podíamos siquiera imaginar estos avances», subrayaba ayer, al amparo -que no al abrigo- de la Sacristía Mayor de la Seo, el presidente de Cajaviva y Fundación Caja Rural Burgos, Pedro García Romera. Lo hacía, y de ahí su reflexión, tras suscribir un convenio de colaboración con el Cabildo Catedralicio para instalar fibra óptica en el templo.



Esta intervención permitirá dotar a este espacio, emblema de la ciudad y lugar de obligado paso para los turistas, de conexión wifi, lo que a su vez propiciará la creación de puntos informativos en los que el visitante, mediante la lectura de códigos QR, podrá descargarse documentos, vídeos e imágenes detalladas sobre distintos rincones de la Seo.



«Los tiempos que corren exigen nuevas formas de divulgación cultural y, aunque a los mayores nos cueste, no hay más remedio que incorporarlas», reconocía Pablo González, presidente del Cabildo, tras sellar el acuerdo con los representantes de la Fundación Caja Rural Burgos que hará posible la ‘puesta al día’ técnica del templo, cuyo presupuesto asciende a 18.000 euros.



En concreto, el director general de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte detalló que se desplegarán más de mil metros de cable fibra óptica de alta capacidad -con doce fibras frente a las cuatro de las instalaciones habituales- que proporcionará cobertura de calidad en el 96% de la Seo.



Este servicio -que estará listo en quince días- requerirá además instalar cinco ‘armarios’ de distribución y quince antenas que garanticen el correcto funcionamiento. No obstante, ninguno de estos aparatos quedará a la vista de quienes recorran el templo.



«El objetivo es lograr un impacto visual cero», afirmó Sobremonte, tras pormenorizar que los ‘armarios’ se ubicarán en espacios de acceso restringido, tales como la casa del sacristán, la segunda planta del coro, la carbonera, las oficinas y el archivo. «Y detectar las antenas será casi imposible», añadió.



Una vez finalice la ‘obra’ el Cabildo se encargará de dar forma a los contenidos a los que esta conexión permitirá acceder mediante una aplicación gratuita. Una vez descargada en teléfono móvil o tableta servirá para descifrar los códigos repartidos por la Catedral y acceder a la información detallada que en la actualidad brindan las audioguías.



Esta nueva tecnología, no obstante, no supondrá la desaparición de este otro servicio más ‘tradicional’. «Se trata de sistemas complementarios ya que la aplicación permitirá consultas puntuales de espacios concretos y la audioguía ofrece una descripción más completa. Están pensados de hecho para diferentes perfiles de visitantes», aclaró Juan Álvarez Quevedo, vicepresidente del Cabildo Catedralicio, que estimó que la iniciativa estará en marcha «en vísperas de Semana Santa».