CCOO reclama revisar la Ley de Igualdad para que sea efectiva

Comisiones Obreras exige revisar la Ley de Igualdad diez años después de su aprobación porque «en este tiempo se ha demostrado que no es efectiva». Y es que, según explicaba ayer la secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad del sindicato en Castilla y León, Rosa Eva Martínez, la ausencia de objetivos concretos o plazos para cumplirlos en el texto de la norma ha propiciado que no se cumpla o si se hace sea «por la mínima», sin mejoras reales.



Al respecto, Martínez reclamó que la necesaria revisión debería servir para dar «más poder a los representantes de los trabajadores para exigir la implantación de las medidas necesarias». De lo contrario, aseveró, «seguiremos estando desprotegidas». Consideró además que el actual es un «momento muy interesante» para lanzar esta propuesta, dado el panorama político y la necesidad de pactos entre partidos.



La agente de igualdad de CCOO en Burgos, Susana Menéndez, recordó que «hablamos de una ley orgánica y como tal requiere una reglamentación que no ha existido» y detalló que tal circunstancia propicia que, por ejemplo, haya empresas que tengan los planes exigidos sin haberlos negociado o con contenidos tan amplios «que no sirven de nada». Lamentó además que el panorama sea aún peor en las administraciones públicas «ya que todas carecen de planes de igualdad».



Ambas coincidieron en reconocer que en este tiempo «aunque ha habido avances» la crisis y la reforma laboral han supuesto un duro golpe a estas políticas. Para combatir la «evidente falta de concienciación» CCOO quiere relanzar su servicio de asesoramiento en igualdad (SAI), en marcha desde hace siete años. Presentaba ayer una campaña de difusión de la labor que realiza en hasta seis áreas diferentes.



El objetivo fundamental de este servicio, atendido en Burgos por Menéndez, es «facilitar toda la información necesaria para que se cumplan los derechos» en este ámbito. Así, todo trabajador puede acudir a solicitarla. Y lo hacen, la gran mayoría preguntan por aspectos vinculados con la maternidad o paternidad, la lactancia o la reducción de jornada por cuidado de hijos u otros familiares, pues «suelen ser motivos de discrepancias con la empresa». En concreto, el 20% de las consultas que recibe versan sobre conciliación tras tener un hijo.



El SAI también presta respaldo específico a víctimas de acoso laboral por razón de sexo. «En primer lugar ayudamos a identificarlo, que todavía cuesta», precisó Menéndez, para confirmar que estos casos han registrado un aumento llamativo en el último año. Otro colectivo al que el servicio citado tiende la mano es al de mujeres víctimas de violencia de género, a quienes presta apoyo inicial para evitar problemas en su ámbito laboral.



A estos tres ejes de actividad se añaden otros tres de carácter interno: desde la inclusión de clausulas específicas en materia de igualdad en la negociación colectiva, por ejemplo relacionadas con la flexibilidad de horarios, las condiciones de acceso o promoción a determinados puestos o la creación de protocolos y códigos de conducta para prevenir o erradicar el acoso, y la formación a delegados sindicales en este ámbito hasta la creación de materiales específicos para divulgar y sensibilizar, especialmente en fechas señaladas.



Rematan el listado las visitas a empresas, tarea que se han propuesto intensificar y que persigue conocer la implantación real de los planes de igualdad en aquellos negocios que están obligados a ello y concienciar a los trabajadores de los derechos que deben exigir.



«Hay apoyos económicos para establecer medidas y no se hace por falta de interés», apostilló Martínez.