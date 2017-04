El Centro Cidiano prosigue los trámites pese a la fuerte oposición

La aprobación inicial del estudio de detalle para el Centro Cidiano, que se proyecta en el antiguo asador de Aranda, salió adelante ayer con los votos a favor de PP y Ciudadanos, con la «oposición profunda» del grupo socialista y la negativa de Imagina Burgos, que considera que el equipo de Gobierno ha perdido la oportunidad de «consensuar» la iniciativa con los vecinos.

El grupo municipal socialista opinaba que PP y la formación naranja son cómplices en la aprobación de un proyecto que va a generar un problema donde actualmente no lo hay ya que este estudio de detalle contempla elevar una planta más. «Ambos grupos ningunean las firmas de los vecinos de la zona que se han opuesto, desprecian a los grupos de la oposición y hacen caso omiso a todas las advertencias sobre esta cuestión», asegura la concejal Nuria Barrio. Por su parte, el edil Antonio Fernández Santos indicaba que si bien la ficha urbanística recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que afecta a esta zona de la Llana de Afuera, contempla la posibilidad de elevar una planta ese local, «solo es algo opcional» y la propia redacción recuerda su ubicación en un entorno excepcional.

Los socialistas consideran que fue el PP el que inclinó la balanza hacia esa altura más ya que, como recuerda Fernández Santos, el concurso de ideas recogió esa elevación en una planta como una obligación y no como una posibilidad. De esta manera, responsabilizan de este «conflicto que no ha hecho más que empezar» al equipo de Gobierno, no a los redactores que ganaron el concurso, dado que el estudio de arquitectura cumplió las bases que se publicaron.

Con la aprobación inicial del estudio de detalle, prosigue la tramitación de este centro de interpretación. Esta mañana se verá en la Junta de Gobierno y se abrirá un periodo de alegaciones. Cuando esté redactado el proyecto de ejecución será cuando tengan que informar los organismos vinculantes como la comisión de Patrimonio. «Con todos estos trámites el dinero sigue corriendo y el Ayuntamiento sigue gastando en este proyecto que cuenta con una fuerte oposición», insiste Nuria Barrio, que opina que el PP «mantiene la actitud de gobernar en mayoría absoluta, de prepontencia y de oídos sordos».

Por su parte, el portavoz de Imagina Burgos, Raúl Salinero, espera que el alcalde, Javier Lacalle, cumpla la palabra que dio cuando dijo que se replantearía el proyecto si Patrimonio e Icomos «ponían pegas a la actuación». Así, este concejal recuerda al primer edil que es conocido que Icomos «se opone a que se levante la altura de más» sobre el mirador ahora existente en la calle Fernán González. Opinan desde Imagina que el alcalde, está ahora obligado a «cumplir su palabra».