Las ayudas de urgente necesidad que concede el Ayuntamiento de Burgos beneficiaron el pasado año a 941 personas, un ejercicio en el que se presentaron 1.130 solicitudes, según explicó ayer el alcalde, Javier Lacalle, que repasó los principales datos del «trabajo de una de las áreas más importantes del ámbito social». El pasado año se repartieron 454.612 euros de los cerca de 600.000 que estaban presupuestos. En los últimos tres años, el Ayuntamiento ha repartido 1,5 millones de euros en este tipo de ayudas.

Un 17% de las solicitudes que se presentaron el pasado año fueron denegadas.En la mayoría de los casos fue por no cumplir con uno o varios requisitos exigidos, por no ser objeto del programa o por no aportar la documentación requerida para valorar la situación. Precisamente, una de las novedades de este año es que se va a poner en marcha una campaña informativa sobre las prestaciones de urgente necesidad y las ayudas municipales para que «haya familias que no lo conocen y que estén en situación de vulnerabilidad». Se van a repartir 1.000 dípticos y colocar carteles informativos en CEAS, centros cívicos e instalaciones municipales. Este tipo de ayudas, con un importe máximo por solicitante de 3.727 euros, buscan atender de forma temporal necesidades básicas de subsistencia y evitar situaciones de exclusión.

El alcalde destacó que en los últimos tres años ha ido descendiendo el número de personas que reciben este tipo de ayudas, lo que consideró un síntoma de mejora de la situación económica, aunque añadió que «siguen siendo muchas personas» las que todavía pasan por dificultades. En el año 2014 se beneficiaron 1.600 personas, mientras que en 2015 fueron 972. Del mismo modo, Lacalle recordó que en este periodo de tiempo se han duplicado las cantidades que se destinan a este servicio. En 2012 se destinaron 295.000 euros y el pasado había presupuestados 673.624 euros.

Una de las características que definen a las personas que reciben este apoyo es que dos de cada tres han sido habituales en el servicio, concretamente el 61,31%.Según recoge el resumen de la memoria del servicio, el número de usuarios que accedieron a este tipo de ayuda por primera vez fue de 394. El documento recuerda que sigue siendo elevado el número de personas que utilizan estas prestaciones más de una vez, aunque también se sigue usando por personas con «carencias puntuales por contingencias especiales». Seis de cada diez son mujeres.El colectivo más numeroso al que llegan estas ayudas es el de los inmigrantes, con un crecimiento mayor en las minorías étnicas.

Respecto al ámbito geográfico, el alcalde indicó que se ha producido un cambio significativo en la distribución.«Era constante, hasta el año pasado, más demanda en Gamonal y la zona sur», explicó. Ahora se ha trasladado a la zona centro y zona sur.El informe del servicio destaca la concentración de solicitudes en el área antigua del barrio de San Pedro y San Felices. En cuanto al tipo de ayuda que se reciben, 612 de las 941 prestaciones se destinaron para el pago del alquiler de la vivienda y de subsistencia. Además, se han tramitado 451 prestaciones dentro de las necesidades básicas, como alimentación y subsistencia, frente a las 486 del año anterior. Ya en menor medida se pide ayuda para alojamientos alternativos, donde se incluyen pagos para centros residenciales privados como pensiones y hostales, con 17 solicitudes.