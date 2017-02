El presidente del Partido Popular en Burgos, César Rico, lamentó ayer las declaraciones de su homólogo en Álava, Iñaki Oyarzábal, que aseguró este viernes que la central nuclear de Santa María de Garoña «está cerrada y permanecerá cerrada». Rico no comprende que Oyarzábal se alinee con las tesis del PartidoSocialista «abocando al cierre político a una de las empresas más importantes de la provincia de Burgos».

Asegura que parece que la política de empleo del PP de Álava es favorecer el cierre de empresas y mantuvo que clausurar la central «es mandar al paro a 1.000 personas directa o indirectamente». Fue más allá en sus críticas al dirigente del PP vasco y se preguntó en qué formación política milita. «El PP nacional, a través del grupo parlamentario popular siendo portavoz el señor Alonso (también alavés), votó en contra de la proposición socialista para cerrar Garoña. El PP regional se mantiene en esta línea y, por su puesto, el PP de Burgos», indicó.

Rico opina que Oyarzábal ha debilitado al PP en Álava consiguiendo que sea irrelevante la formación política al perder la Alcaldía y la Diputación Foral y, por tanto, le recomienda que se dedique a lo que tiene que hacer en lugar «de enredar» hablando de cierres de empresas de Burgos.

Para el presidente del PP en Burgos, el trabajo que se está haciendo ahora en el seno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es lo que se debe hacer. En su opinión, «no es baladí las 30.000 horas de trabajo que los técnicos del CSN para emitir un informe». El PP de Burgos ha abogado siempre por la seguridad de la central, una decisión que valora el Consejo de Seguridad Nuclear, y por la determinación que tomen las empresas titulares. «La continuidad de la actividad debe ser empresarial y no política», dijo.

En relación con esta cuestión, Rico no considera que estas declaraciones sobre el Partido Popular de Álava, que realizaba antes de comenzar una reunión de la Junta directiva del PP en Burgos, puedan afectar a las negociaciones sobre la prestación de servicios en el Condado de Treviño. Según añadió, «se habla con la Diputación Foral y se habla de las personas que habitan en las zonas limítrofes».

Por otro lado, el presidente del PP aseguró que se aprovechará la junta directiva para indicar a los diputados y procuradores del PP que deben realizar un seguimiento de los presupuestos generales del Estado y de la Comunidad Autónoma que están en fase de redacción para ver si se van incluyendo las reivindicaciones de los populares para la provincia de Burgos.

Dentro del punto del orden del día en el que se habló sobre los presupuestos, Rico valoró positivamente el levantamiento de la suspensión de la ejecución material de las obras de la autovía Burgos-Aguilar ya que significa que el «Ministerio de Fomento se está moviendo». A la vez, los populares se congratulaban de los avances en la autovía de Santiago, en el tramo entre Burgos e Ibeas de Juarros, ya que se van a iniciar los trámites para levantar las actas previas a la ocupación de bienes y derechos con la convocatoria a los propietarios de los terrenos afectados.

Además, el presidente del partido transmitió el apoyo del PP al Ayuntamiento de Sargentes de la Lora en el mantenimiento de la actividad de extracción de petróleo en los campos de Ayoluengo. «Creemos que hay inversores que quieren trabajar en esos pozos y es importante el mantenimiento de los puestos de trabajo», aseguró. En este sentido, solicitarán desde el PP a la Junta y al Ministerio de Industria que saquen el concurso de explotación para que las empresas interesadas puedan optar a ello e incluso «inyectar más inversión» en el municipio.

40 COMPROMISARIOS Y 254 ENMIENDAS DESDE BURGOS

40 compromisarios del Partido Popular de Burgos acudirán al Congreso Nacional de la formación política que se celebrará el próximo fin de semana del 10, 11 y 12 de febrero. El presidente del PP en Burgos, César Rico, aseguró que esta es la provincia desde la que se presentarán más enmiendas con un total de 254, que en estos momentos están en fase de negociación para ver cuáles se mantienen vivas en las distintas ponencias. El viernes por la tarde se hablará de estatutos y política, mientras que el sábado está prevista la intervención de Juan Vicente Herrera, como dirigente del PP en Castilla y León.

Para Rico con el trabajo previo realizado por los compromisarios se demuestra que el PP de Burgos quiere cooperar con el nacional en la definición de la hoja de ruta para los próximos cuatro años que representa un congreso nacional.

Una vez que el domingo, 12 de febrero, concluya esta cita se conocerán las directrices para convocar el regional previsto para el 1 de abril. A continuación, en el mes de mayo comenzarán a convocarse los provinciales en Castilla y León. El dirigente del partido en Burgos no quiso pronunciarse sobre su continuidad en el cargo ya que aseguró, como es habitual, «que primero le toca hablar a Rajoy y después a Juan Vicente Herrera».