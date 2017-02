El pasado mes de septiembre, el estudio de viabilidad de la consultora ARUP en relación con la ampliación en 220.000 metros cuadrados del Puerto Seco de Burgos observaba un nicho de mercado claro, especialmente enfocado hacia el transporte por carretera y en la logística de almacén. Ayer, la consultora presentaba en el Consejo de administración de Centro de Transportes Aduana de Burgos S.A. (Cetabsa), el informe final sobre la viabilidad económica de la ampliación y confirmaba la existencia de dicha demanda.

«El estudio de mercado realizado por la consultora señala que hay demanda y poca oferta, especialmente con vistas a corto plazo», comentó el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, quien añadió que es importante señalar que «el mercado más cercano que le puede hacer competencia al Centro de Transportes de Burgos es un mercado obsoleto, por lo que debemos ‘darnos prisa’ en llevar a efecto esta ampliación». Una rapidez que «debe darse siempre con una seguridad financiera y jurídica».

El desarrollo de la ampliación se establece en varias fases y con una urbanización total de 22 hectáreas divididas en siete parcelas. En la ampliación se contempla que todas ellas cuenten con un acceso directo a las vías del ferrocarril con el objetivo de sacar el máximo partido a la ventaja de la intermodalidad ferroviaria que destaca del Puerto Seco de Burgos.

Tal es la posible demanda de un espacio en el centro, que la propia empresa ha desarrollado un estudio de mercado que señala que «podrían ocupar el 100% de las naves, una vez desarrollada la ampliación», comentó De Foronda. Precisamente el edil apuntaba que «la empresa no cobra por la búsqueda de nuevas empresas que quieran instalarse en el centro de transportes sino que ‘van a éxito’, lo que es claro es que si para ellos este espacio no fuera rentable, no estarían allí».

A tenor de la viabilidad financiera, el concejal popular aseguró que esta operación presenta, actualmente «rentabilidad financiera», aunque señala que «la rentabilidad a futuro, siempre dependerá de los costes». A este respecto, la empresa encargada del estudio destacaba en su primer informe que la ampliación «es viable financieramente, con retornos moderados pero estables, resultando especialmente sensible a la tarifa de alquiler de las naves».

Además recordó, en cuanto a la viabilidad desde un punto de vista institucional, que «será necesario desarrollar un plan de financiación, independientemente de las aportaciones que están realizando el Ayuntamiento o la Junta de Castilla y León».

reunión con aena

En los próximos días, algunos representantes del consejo mantendrán una reunión con Aena. El operador aeroportuario «es el encargado de desarrollar un seguimiento del contrato, y es quqeyhn tenemos una cesión del espacio de 50 años y ellos siguen teniendo una parte», comentó el concejal popular, quien añadió que, «en esta cita se abordarán ciertas modificaciones del contrato con el objetivo de conseguir una mayor rentabilidad».

El edil explicó que «estas reuniones son para abordar temas puntuales, que supondrán una serie de garantías para aquella empresa que venga». La última cita tuvo lugar en la capital burgalesa, por lo que «la siguiente se desarrollará en Madrid». De acuerdo con la decisiones tomadas «tendremos otra más adelante».

El plan de ampliación contempla una inversión aproximada de 12 millones de euros y su desarrollo- en caso de iniciarse en 2017- se extendería hasta el 2020 en una primera fase y a la que se uniría una segunda para el año 202, con el objetivo de acomodar el desarrollo de la ampliación a la evolución real de la demanda.

En la reunión del consejo de administración también se procedió al cese «de CaixaBank del propio consejo y la entrada en el mismo de Fundación Caja de Burgos».

Desmantelamiento de la estación de servicio

La polémica estación de combustible ubicada en la aduana ya ha sido demolida. En el año 2009 y en base a un decreto municipal, la gasolinera cerraba su puertas y era en 2015, cuando se empezaba a tramitar la demolición de las instalaciones, pero no ha sido hasta ahora cuando finalmente se ha desarrollado.

Tal y como explicó el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, en la reunión del consejo de administración del Centro de Transportes de Burgos, «se dio cuenta del desmontaje de la gasolinera y de los depósitos».

Estos últimos ya ha sido trasladados y «se ha procedido a dejar secar el terreno», añadió el concejal popular. Una vez el terreno seco, ahora «se empezará a desarrollar un análisis para determinar si el suelo tiene algún tipo de contaminación». De Foronda aseguró que este análisis se realizará en un «corto periodo de tiempo».