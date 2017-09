Cierra el 40% de las oficinas bancarias en la última década

La presencia bancaria en la provincia de Burgos se ha reducido en un 40% desde el inicio de la crisis. La que antes era una de las provincias más bancarizadas con hasta 35 entidades financieras diferentes que abrían cada día 484 sucursales ha pasado a contar con 19 entidades o cajas que tienen abiertas 292 oficinas.



Esta caída está producida por la espantada de las cajas que han supuesto los diferentes procesos de reestructuración bancaria. Hasta 19 firmas diferentes llegaron a estar presentes en la provincia con 368 sucursales abiertas. Hoy la nómina de entidades herederas de las antiguas cajas de ahorro han bajado a ocho diferentes que gestionan 214 oficinas. A pesar de ello Burgos sigue siendo la provincia con más sucursales de cajas de Castilla y León, una presencia que ha estado por encima de la media regional antes de la crisis y durante la misma. Su mayor volumen de expansión se dio en 2007. Después el descenso ha sido constante hasta reducirse en un 41% respecto a hace diez años. Un ajuste que continua. En 2016 el número de oficinas bajó un 4% respecto a 2015 cuando había diez oficinas más según el Anuario Estadístico de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (Ceca). Y la sangría continuará una vez se contabilice en el cómputo anual los ajustes que Ibercaja hizo públicos a principios de año.



La situación de los bancos no es mucho mejor. El número de oficinas desplegadas por la provincia asciende a 78. Esto supone un descenso en diez años de un 33% ya que en 2007 contaban con 116 oficinas. Los movimientos y agrupaciones bancarias han hecho que el número de entidades presentes en Burgos pasara de 16 a 11.



El ajuste de oficinas aún no ha finalizado, a la espera de ver cómo queda la absorción del Popular por el Santander y otras operaciones de reestructuración que podrían llegar. De ahí que la intensidad del ajuste haya sido similar en los últimos años. En 2016, según la Asociación Española de Banca (AEB), la presencia de oficinas bancarias había supuesto una reducción del 31% respecto a 2015 en el que había abiertas 113 sucursales. El ajuste respecto a 2010, cuando la crisis comenzó a notarse con más virulencia en la provincia, había un 27% respecto a 2016.



Un ajuste, el de oficinas bancarias que se ha dejado sentir en la capital donde han pasado de contar con 67 sucursales dispuestas por los diferentes barrios de la ciudad a 40. Un total de 27 oficinas menos cubriendo los depósitos, créditos y el resto de operaciones financieras en la capital. Si miramos hacia el entorno rural la situación de cobertura es aún peor. El 77% de los pueblos burgaleses no disponen de oficina en su localidad. En total 289 municipios no tienen oficina bancaria, según el último informe sobre la reestructuración bancaria del Ivie. De esta manera hay un banco o caja cada 1.687 habitantes. Hace diez años la presencia era de una entidad por cada 1.326 vecinos.



Pero quienes más perjudicados se ven por el cierre de oficinas son aquellos que tienen en ellas su empleo. El ajuste de plantillas de bancos y cajas ha hecho perder el 35% de los puestos de trabajo. Se ha pasado de alrededor de 2.000 trabajadores, según las medias de trabajadores por oficina de CECA y ABE, a 1.303. El ajuste en cajas ha sido de cerca del 40% y del 23% en las plantillas de los bancos.