Cinco de cada diez hogares tienen dificultad para llegar a fin de mes

Llegar a fin de mes no es siempre es tarea sencilla. De hecho, prácticamente la mitad de la población burgalesa tuvo que esforzarse para hacerlo y es que, durante 2016, un 45,5% de los hogares tuvieron ciertas dificultades para lograrlo, de ellos 12,8% llegó a fin de mes con dificultad y un 5,2% aseguró tener mucha dificulta para llegar al día 30 o 31 del calendario con dinero en el bolsillo. Así lo constata el Instituto Nacional de Estadística, en su Encuesta de Condiciones de Vida.

El 54,5% restante aseveraba no tener ninguna dificultad para poder llegar a final de mes, de hecho, 37,9% reconocía hacerlo con cierta facilidad, el 15,8%, con facilidad y un 0,8% alcanzó el fin de mes con mucha facilidad. El dato positivo llega si esas cifras se comparan con las del año 2015 y es que hace un año, el porcentaje de hogares que tenían dificultad para llegar a fin de mes ascendía al 51,6%, es decir, 6 puntos más que en 2016. Si esas cifras se comparan con el año anterior.

Esta pequeña mejora puede deberse en parte a una ligera mejora de la renta media de los burgaleses y de sus hogares. La encuesta refleja que en el año 2016, la renta media de los hogares burgaleses era de 25.255 euros anuales y de 10.815 euros al año si se atiende a la renta media de una sola persona, mientras que un añosantes esas cuantías eran de 24.838 euros y 10.570 euros respectivamente.

Si se observa el histórico, la encuesta refleja que las rentas tocaron fondo en el año 2014- 24.587 euros de media para los hogares y 10.406 euros en el caso de un solo ciudadano- tras una caída regular desde el año 2009, cuando se registraron las cuantías más altas. Comparando aquellas rentas con las de 2016, en el caso de los hogares, la cuantía media ha caído un 9,74%, al pasar de 27.980 euros de media anuales a los 25.255 euros de 2916; y la renta media individual ha caído un 2,98%, al pasar de 11.147 euros a los 10.815 de 2016.

Precisamente, una menor cuantía en las rentas y la dificultad, en mayor a menor medida, de llegara a fina de mes de casi la mitad de las familias burgalesas se refleja en el porcentaje de riesgo de pobreza o exclusión social, que el INE sitúa en Burgos en un 23,2%. Son familias cuya economía se vería seriamente perjudicada si ante cualquier imprevisto o ante un gasto desmedido en calefacción o luz, por ejemplo. Una cifra notablemente mejor que hace un años cuando la tasa se situaba en el 26,1%, pero aún lejos de las cifras de 2008, cuando la tasa era del 21,4%.

La situación es aún más complicada para el 17,7% de la población, que se encuentra al filo de la pobreza al ingresar por debajo del 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de los individuos, según los criterios de Eurostat. La mediana es el valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja a la mitad de los por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima. Esta cifra ha mejorado respecto al año 2015, cuando era del 18,3% y se acerca a niveles de 2008, cuando el porcentaje era del 17,5%.

Por otra parte, en un 14,2% de los hogares burgaleses, sus miembros no tiene empleo o el empleo que tienen es precario. En este aspecto aunque la cifra es mejor que en el año anterior, cuando un 16,5% de los hogares se encontraba en esta situación, es el indicador que más alejado se sitúa de las cifras de antes de la crisis y es que en el año 2008, las familias en esta situación se situaban en el 5,5% de la población.

La peor parte se la lleva el 2% de los hogares que registran carencias de material severo. Aunque la cifra es tres décimas menor que hace un año, sigue estando muy alejada del 0,8% del año 2008, aunque está muy por debajo de la media nacional, del 5,8%. Estas familias carece de al menos cuatro conceptos que el INE considera imprescindibles para contar con una economía ‘normal’. Entre ellos tener ordenador o coche; hacer frente a los pagos de facturas en el momento en que llegan; hacer frente a un imprevisto; comer pescado o carne cada dos días, irse de vacaciones al menos una semana al año o encender la calefacción.

En este sentido, tal y como recoge la encuesta, un 30,4% de los hogares burgaleses no pudo irse de vacaciones el año pasado, un 24,5% de ellos no pudo hacer frente a un imprevisto económico, un 4,4% tuvo que pagar sus facturas con retraso, un 4% no afirma no poder mantener un automóvil y un 3,8% contar con un ordenador.

Situación de la vivienda

La encuesta anual de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística también hace hincapié en variables como el estado y las condiciones de la vivienda de las familias. La propiedad sigue siendo la fórmula por la que más apuestan los burgaleses y es que, en 2016, un 83% de ellos tenía su vivienda en propiedad, un punto menos que durante el año anterior. Por otro lado, un 9,2% de los burgaleses pagaba un alquiler a precio de mercado, cuando en 2015 lo hacía el 7,6% y el 0,8% pagó un alquiler menor al precio de mercado. Por último, el 7,1% de los burgaleses reside en una vivienda que ha sido cedida de forma gratuita, un 0,2% menos que el año anterior, cuando el porcentaje era del 7,1%.

A tenor de las condiciones de vida que rodean a las viviendas, el 85,9 % de los hogares de la provincia aseguraban, en el año 2016, no tener ningún tipo de problema de convivencia. Un porcentaje superior al año anterior, que se situaba en el 83,3% y muy alejado de la media nacional, que se ubica trece puntos por debajo.

Entre los ‘problemas’ relacionados con la vivienda que recoge la encuesta, un 2% se quejó de tener escasa luz natural; un 7,7% de sufrir ruidos producidos por sus vecinos o provenientes del exterior de la vivienda; un 3,2% confirmaba sufrir problemas de contaminación y otros problemas ambientales y el 6,2% aseveraba haber padecido problemas de delincuencia o vandalismo en sus hogares.