No se esperaban sorpresas y no las hubo. Debate, sí. Y también, tras cuatro horas de congreso, el undécimo de la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Burgos, un nuevo secretario provincial, el único que aspiraba a serlo: Ángel Citores. El hasta ahora máximo representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de la organización en Burgos ocupa ya el puesto que su predecesor, Fidel Velasco, ha mantenido durante los últimos doce años.



Del centenar de votos depositados por los delegados reunidos en el salón de actos del edificio sindical de la calle San Pablo, recibía 69 a favor y 31 en blanco. La comisión ejecutiva que lo acompañará -integrada por Henar Paredes, Juan Núñez, María del Carmen Noceda, Manuel Capilla, Nuria Felipe y Jesús Ángel Bores- obtenía aún más apoyo, con 81 votos a favor y 19 en blanco.



Tras agradecer la confianza depositada en él por sus compañeros, Citores tomó la palabra para clausurar la cita, ya como nuevo secretario provincial de CCOO y apeló a la unidad. «No quiero perder ni un minuto en guerras internas. Mi puerta está abierta a todo el mundo», afirmaba.



Preguntado después por los periodistas por los principales retos de su ‘mandato’ fue tajante. «Todos. Negociación colectiva, aumento de los salarios, combatir la precariedad, mejorar las condiciones de jóvenes, mujeres... El campo de acción es amplísimo porque la reforma laboral ha dejado esto como un erial y es el momento de volver a la calle y de defender a los trabajadores más desprotegidos», indicó.



No faltaba en su discurso la referencia al diálogo social, «que siempre es mejorable pues hay poca cultura de ello en ayuntamientos y diputaciones». Citores se detuvo especialmente en la necesidad de transparencia en las condiciones que ofrecen las empresas contratadas por las administraciones.



Contratas públicas

«Cuando preguntamos nos dicen que son privadas, sí, pero si su actividad afecta a una parte sustancial del presupuesto, que en el caso municipal ronda el 10% del total, los ciudadanos deben saber los mecanismos de acceso, los plazos y los detalles de esos puestos», detalló, para subrayar que en este nivel el diálogo social debe ir más allá de los planes de empleo y gestionar los contratos que derivan de ellos. «El último, por cierto, ya está firmado», anunció.



En su intervención ante los delegados de la provincia citó además otras tareas externas e internas. Entre las segundas, Citores destacó recuperar la actividad «y el prestigio» de su asesoría jurídica del sindicato y reactivar la sedes de Aranda y Miranda «desde la solidaridad».



Concluía su discurso -en el que hubo incluso un llamamiento a frenar el auge de la ultraderecha en Europa- recordando la que será su primera cita pública como secretario provincial, la concentración convocada para hoy a las 12.30 horas frente a la sede de la patronal burgalesa, a la que la exigirán el desbloqueo de la negociación colectiva. «Y habrá que llenar la plaza para reclamar buenas condiciones del empleo y en la contratación y unos salarios dignos. Ese es el objetivo», indicó para apostillar que «la mejor forma de repartir la riqueza no puede ser de otra manera que a través de los convenios colectivos».

Convenios "atomizados"

«En Castilla yLeón tenemos un problema, pues todo se multiplica por nueve. Y que en un sector haya nueve convenios provinciales es negativo tanto para los trabajadores como para las propias empresas. Debemos evitar la atomización, que en la actualidad es excesiva. La modernización de la negociación colectiva pasa precisamente por ahí, por ganar calidad en la estructura y multiplicar solo por uno y que los logros sean para todos». Esa es la apuesta del secretario regional de Comisiones Obreras, Ángel Hernández, y así se lo trasladó a los delegados del sindicato presentes en el XI Congreso de la formación en Burgos, una vez confirmada la elección de Ángel Citores como nuevo secretario provincial.



Hernández no limitaba esta visión global a los sectores pequeños -que suman apenas decenas de trabajadores en cada una de las provincias-, sino que también lo extendía a ‘grandes’ convenios como el del metal, para acabar con las diferencias salariales. «Sabemos que es difícil pero debemos caminar a una confluencia a medio o largo plazo. Y no solo es una cuestión de salario, tiene también que ver con planes de igualdad, de prevención de riesgos... No es lo mismo negociar en conjunto que uno a uno y el primer escenario beneficiará incluso a las propias empresas», consideró.



El responsable de la agrupación en la Comunidad aprovechó su intervención para celebrar la «tranquilidad» con la que tenía lugar este proceso de cambio -que, por cierto, él ‘vivirá’ en primera persona en la cita regional que se celebrará en Valladolid en junio- y la vinculó con la «madurez» de una formación que «ha aprendido que los trapos sucios deben lavarse en casa». «Es la única forma de desmarcarse de cultura cainita que ha dominado en la izquierda española y en otros tiempos también en este sindicato», reconocía para subrayar que «nuestro enemigo está fuera».



Al respecto, consideró que «hasta que no haya un parlamento que tenga una mayoría suficiente de votos que pueda echar atrás todas las reformas laborales o al menos sus partes más dañinas, que no son solo las referidas a indemnizaciones, debemos operar en el marco de la negociación colectiva». Así, afirmó que ya trabajan en ello y han logrado «salvar» la mayoría de los convenios y abrir espacios «para mitigar el impacto de la reforma laboral».



Respecto al «otro escenario» principal en el que el sindicato trabaja, en referencia al diálogo social con las administraciones, Hernández reconocía que en Castilla y León «estamos bien posicionados». Con todo, también abogaba por homogeneizar los acuerdos regionales «para no quedar a merced de ocurrencias de técnicos de una u otra institución local o provincial», apuntó.