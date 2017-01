La ciudad recibe más turistas pese a no haber promoción

La provincia y la capital cerraron el año pasado con mejores datos de visitantes y pernoctaciones a pesar de la casi nula promoción turística desarrollada en lo que a la capital se refiere y los vaivenes que se han producido en este ámbito en la ciudad. Aún así las cifras hablan de 1,3 millones de pernoctaciones en hoteles en la provincia y 863.798 viajeros que han pasado por algún establecimiento hotelero de la provincia. El 56% de esos datos tienen a la capital como escenario turístico. En la ciudad de Burgos se han registrado 483.969 viajeros y 722.438 pernoctaciones.



Así las cosas en la provincia ha subido, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 6% el número de viajeros y un 8,5% las pernoctaciones. En la capital el incremento interanual es algo mayor registrando un 9,3% más de viajeros que en 2015 y un 9,5% más de pernoctaciones. No son los mismos porcentajes que manejan desde la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería que calculan un aumento del 7,5% en la capital y del 5% en la provincia. «Las estadísticas del INE se basan en parámetros diferentes tomando datos de una semana y extrapolándolos a todo el mes con lo que no está bien configurada y no coincide en muchos casos con otras cifras»; señala Luis Mata. Aún así confirma que la tendencia de todos los datos es al alza.



Turismo extranjero

La mejor tendencia se ha experimentado en el turista extranjero que llega a Burgos. Han sido 309.015 viajeros lo que suponen 31.587 más que en 2015 con una variación interanual del 11,4%. Un porcentaje superior han sido sus estancias en hotel. A penas se quedan poco más de un día pero han crecido las pernoctaciones en 47.144 más que en 2015 hasta sumar 402.979 estancias en hotel. Esto supone un incremento interanual del 13,2%. «El aumento del turismo extranjero viene dado por una circunstancia coyuntural del turismo nacional como es la atracción de la costa que, al final, facilita viajes cortos por el interior del país y eso a Burgos, al estar en un nudo de caminos, nos beneficia», apunta Luis Mata quien también alega el «gran poder de captación del turista extranjero que ofrece el Camino de Santiago, cada vez vienen más y los hay que hacen la visita de hotel en hotel».



Turismo nacional

También ha crecido, aunque de forma más sostenida, el visitante nacional. 18.069 viajeros más que en 2015 han pasado por Burgos, lo que se traduce, en términos porcentuales en un 3,4% más. En cuanto a sus pernoctaciones sumaron en 2016 un total de 54.462 noches más que supone un incremento interanual del 6,5%. «El turismo nacional es nuestro nicho de mercado más interesante en lo que al turismo de fin de semana se refiere», señala Mata quien apunta que «se nota que el bolsillo está para gastar en turismo en familia lo que nos beneficia». Aunque en estos aumentos hay que señalar, también, el mejor comportamiento que está registrando el turismo de empresa.



Estancia media

Aún a pesar de crecer en viajeros y pernoctaciones tanto nacionales como extranjeros la estancia media en los hoteles de Burgos a penas se mueve. Ésta sigue en 1,4 horas de media tanto en la capital como en la provincia que se distribuye entre el día y tres horas del turista extranjero y un día y seis horas del visitante nacional. «Que la estancia media sea baja no es para tirarse de los pelos, no podemos pensar en atraer un tipo de turismo como el de Marbella o Canarias, nuestro turismo es el que es de una estancia media baja, de visitas cortas y eso no es malo», sentencia Luis Mata. Apunta que, al menos, el interés del turista extranjero es el que mejores rendimientos concede. «El turista extranjero que se pasa algo de tiempo es un tipo de viajero que viene con presupuesto y gasta así que es lo que tenemos que buscar un turismo con estancias cortas pero de calidad».



Unos datos que mucho tienen que ver con la mejora del turismo de playa, que repercute en estancias cortas de viajeros extranjeros en Burgos, y el inagotable buen funcionamiento del Camino de Santiago. También se explican por la mejora de los bolsillos de los españoles que nutren el turismo de fin de semana mientras que el desarrollo de atentados en turismo de otros países de costa beneficia a España y, por la primera razón esgrimida, a los viajeros que pasan por Burgos. En último lugar también ha tenido mucho que ver los bajos precios de las plazas de hotel de la provincia donde el rendimiento calidad precio está entre los más altos del país. «Si esto hubiera estado aderezado por una buena promoción institucional que duda cabe que los números habrían sido mucho mejores y en consonancia con la media nacional», sentencia Luis Mata.



Plazas un 3% más caras

Este ha sido el primer año en el que se ha registrado un aumento de precios en las plazas hoteleras. Tras ocho años de corrección de precios este ha sido el primer año en el que los hoteleros burgaleses han podido recuperar precio. La federación calcula que el año pasado el precio por habitación ha subido un 3% aunque siguen lejos de los precios registrados en 2006 ó 2007. «Estamos en precios de 2003 así que si comparamos los precios de hoy a los de hace diez años y los costes por habitación de provincias similares a la nuestra aún hay mucho margen para crecer», aclara Mata. En la provincia existen un total de 196 establecimientos hoteleros con 4.776 habitaciones disponibles de media durante el año pasado. El número de plazas estimadas es de 8.787 con un grado de ocupación por plazas del 39,5% que sube al 48,3% en fin de semana. El grado de ocupación por habitaciones asciende al 44%. El negocio hotelero emplea a 1.009 personas, un 17% más que hace un año en el que las empresas del sector habían empleado a 862 trabajadores.