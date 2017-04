Ciudadanos impulsará «lo que no es capaz» de cumplir del pacto con Javier Lacalle

El grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos impulsará los puntos que «no es capaz» de cumplir del acuerdo para mantener al alcalde Javier Lacalle al frente de la Alcaldía, según explicó ayer el portavoz naranja en las Cortes, Luis Fuentes, quien advirtió de la dificultad de mover a los «inmovilistas». Manifestó que la dirección autonómica de Ciudadanos ha valorado el grado de cumplimiento de lo firmado el pasado mes de enero para zanjar una moción de censura contra Lacalle y remarcó que «no es sencillo torcer el brazo a quien no quiere cumplir», recoge Ical.



Fuentes se mostró «razonablemente satisfecho» de la parte que se ha cumplido, avisó de que estarán «vigilantes» de lo que está en trámite y concluyó que los concejales de Ciudadanos en Burgos impulsarán lo que aun no se ha cumplido, donde apuntó a la convocatoria del pacto antitransfuguismo.



Por su parte, la portavoz del grupo municipal, Gloria Bañeres, aseguraba ayer que se reunirán en los próximos días con los responsables regionales de su formación para realizar una valoración más pormenorizada.



Sobre el punto concreto del acuerdo entre PP y Ciudadanos que hace referencia a la invitación a todos los grupos municipales a la ratificación por escrito del pacto antitransfuguismo, el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, aseguraba el jueves que la voluntad es «seguir cumpliendo el acuerdo» y señalaba que tienen hasta la primavera de 2019 para hacerlo. En relación con el antitransfuguismo, desde Ciudadanos reclaman que se formule denuncia pública sobre la situación de aquellos representantes en la Corporación municipal que habiendo sigo elegidos en listas electorales de una formación política, han abandonado o sido expulsados de la misma, reteniendo el acta de concejal y pasando a desempeñar sus funciones como concejales no adscritos, reclamándoseles de forma pública la devolución de las actas. También pretenden que se reasigne a los concejales en situación de transfuguismo para que Ciudadanos recupere la presentación en la comisión de Hacienda y en Medio Ambiente, así como en los organismos autónomos.