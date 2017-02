Unos días después de que el consejo de administración de laSociedad de Promoción yDesarrollo de Burgos ratificara a Rebeca Heras como gerente del ente, Ciudadanos ha puesto en duda el proceso de selección, sobre el que ve«sombras».

El concejal de la formación naranja Vicente Marañón calificó de «fracaso» el proceso de selección y pidió que se no llevara a cabo la contratación de Heras, a la vez que solicitaba que sea una empresa externa especializada en cazatalentos la encargada de buscar a la persona adecuada para el puesto. El concejal de Ciudadanos justificó estas dos peticiones en el hecho de que la entrevista personal a a la que sometieron los candidatos arrojó un resultado«sorprendente». Marañón puso en duda que Heras fuera la única que obtuviera una «puntuación de 19 sobre 20, mientras que el resto obtenía 12, 4, 3, 2, y 1, respectivamente». El edil de Ciudadanos recordó que en este proceso han participado, entre otros, el gerente de Sotur o el jefe de Personal de Campofrío.

El edil de la formación naranja puso en duda la transparencia del proceso de selección, para el que pidió que sea el consejo de administración el que tenga la última palabra sobre las contrataciones, que sea el órgano que tenga la última palabra entre una terna de candidatos. Antes de llegar a esta decisión, añadió Marañón, debería ser una empresa externa la que lleve a cabo el proceso de selección y que en un solo acto proponga a los candidatos a todos los puestos que haya que cubrir.

El concejal de Ciudadanos señaló que la Sociedad de Promoción requiere de un tipo de perfil que, en su opinión, no tiene Rebeca Heras. Debe ser alguien«con amplia experiencia profesional más allá de Burgos y e España en responsabilidades que impliquen interacción con multitud de actores nacionales e internacionales» Marañón recordó que la trayectoria profesional de Heras«no representa el tipo de profesional que la Sociedad necesita y debe buscar».

Sobre por qué Ciudadanos lo pide ahora,Marañón indicó que su partido se abstuvo porque no pudieron revisar el expediente porque «no lo encontramos al llegar al consejo». Y sobre las bases, indicó que«el alcalde reconoció que eran defectuosas», por lo que cree que «existe posibilidad de no firmar el contrato».