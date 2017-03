El Coliseum se queda sin una ordenanza específica para su uso

Veinte meses después de que el Coliseum abriera sus puertas por primera vez, esta instalación municipal sigue sin ordenanza reguladora de precios para la utilización de este espacio.

Se trata de la norma que permitiría al Ayuntamiento cobrar por la realización de cualquier actividad. Cuestión que no ha sucedido, salvo en el caso del canon por la feria taurina, de 20.000 euros anuales, y que hasta ahora ha sido el único ingreso por el uso de esta instalación, como ya ha denunciado en varias ocasiones el grupo socialista, en palabras de Antonio Fernández Santos.

Y veinte meses después de la inauguración no se ha previsto una normativa específica para este espacio tan particular. Desde Instalaciones Deportivas, han preferido en lugar de redactar una nueva ordenanza incluir en un apartado de la número 217 Reguladora de la tasa por la prestación de servicios en las Instalaciones Deportivas Municipales, los precios para ‘alquilar’ el Coliseum para la realización de un evento, como explica la concejal del área Lorena de la Fuente. Así, precisa que esta fórmula es la que se usa también en el Instituto Municipal de Cultura y pone como ejemplo que no hay una ordenanza específica de la zona cubierta del Monasterio de San Juan, sino que su precio se incluye dentro de los espacios culturales municipales.

La semana pasada la modificación de la ordenanza 217, así como otras que están pendientes de su aprobación como la 218 de tarifas de autobuses municipales y la 204 reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas y declaraciones responsables, iban a haberse visto en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, fueron retiradas del orden del día ya que faltaba un informe de Intervención General.

Ya desde diciembre existe un acuerdo con el grupo municipal socialista para aprobar estos textos y que puedan entrar en vigor como recuerda el concejal del PSOE Antonio Fernández Santos.

Desde el equipo de Gobierno, se decidió que aquellas ordenanzas y tasas que no era necesario su entrada en vigor a 1 de enero de 2017 se quedaran a la espera de su tramitación y así en diciembre solo fueron aprobadas cinco en relación a impuestos y dos de tasas que sí entraron en funcionamiento en enero. Con el aplazamiento vivido la semana pasada se espera que el mencionado informe pueda llegar a la siguiente comisión ordinaria de Hacienda y ver si es posible aprobarlas en el Pleno de abril.

Fernández Santos cree que hubiera sido deseable aprobar hace tres meses todas las ordenanzas, sin embargo es necesario un informe económico y otro de Intervención por cada una de ellas y este último no estaba hecho. «Si el concejal de Hacienda no tiene gente en su área para hacer este trabajo, él sabrá por qué no tiene gente y por su responsabilidad todas estas ordenanzas siguen sin aprobarse y van a tener que esperar otro mes», asegura.

Con respecto a la ordenanza de la plaza de toros, Fernández Santos considera que «se queda corto» incluir en un artículo los precios de la plaza de toros con el resto de instalaciones deportivas. Opina que debería regularse su uso con las condiciones que se le exijan al que disponga de la instalación y los requisitos que deberá cumplir, así como las responsabilidades en la que pueda incurrir, junto con el precio público que deberá pagar. El edil añade que debería reclamarse también una cantidad por los gastos de luz, agua y calefacción que genere una actividad.

El artículo 5.3 es el que incorpora, por primera vez, los precios por este edificio. «No pueden ser inferiores al 6% del valor de la instalación», recoge de manera general. A continuación, concreta en un siguiente apartado, «para actos culturales y deportivos de todo tipo, siendo el canon de reserva de 269 euros. Actos lucrativos: el canon de reserva será de 2.015 euros. Actos políticos fuera del periodo electoral, será 482,30 euros. Cualquier otro evento distinto a los anteriores que reúna las condiciones establecidas en esta ordenanza, siendo el canon de reserva de 269 euros».

El presupuesto municipal para 2017, aprobado este viernes, vuelve a recoger en el apartado de ingresos en el concepto ‘plaza de toros’ un total de 20.000 euros, a pesar de que a lo largo de este año 2017 entrará en algún momento en vigor la ordenanza 207 que incluye los nuevos precios por este espacio. Esa cantidad se corresponde con el canon de la feria taurina que hasta ahora ha sido el único ingreso percibido ya que mientras no existía una norma aprobada con las cantidades concretas no se podía cobrar.

La primera actividad que acogerá el Coliseum este año será la nueva edición de la feria de gangas de Zona G, ‘Gangamanía’, prevista para los días 31 de marzo a 2 de abril. Para ese momento, seguirá sin existir la citada ordenanza.