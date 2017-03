marta casado BURGOS

Hace unas semanas que el periodo de rebajas finalizó y algún escaparate, con la campaña de primavera ya en caliente, ofrece descuentos del 30% con la ropa que el tiempo de estos días aún no permite ponerse. «Es el último disparate que con la nueva ropa recién colgada en las perchas ya haya establecimientos que ofrezcan descuentos cuando la temporada aún no ha arrancado», señala el presidente de la Asociación de Comerciantes delCentroHistórico,Raúl Martínez. En la misma línea se expresa el portavoz de la Federación de Empresarios del Comercio de Burgos, Julián Vesga. Asegura que «la liberalización de rebajas nos tiene despistados a todos comerciantes y clientes». Asegura que los primeros, vinculados al pequeño comercio, «no tenemos muy claro como planificar la contratación y la distribución de carga de trabajo y la gestión de la mercancía». Y los compradores «están perdidos ya no saben muy bien cuál es la promoción, la semana especial, los cuatro días de oro o las rebajas». Apunta Vesga que «los únicos a los que beneficia este sistema liberalizado es a los grandes que se pueden amoldar en su política de gestión de mercancías y contratación por horas o días a esos vaivenes de flujo comercial».

Ambos son partidarios, como ya se ha expresado en la patronal del comercio a nivel nacional, de volver a un sistema fijo de fechas de rebajas. «Ya hemos visto que la liberalización no funciona, este año las ventas han caído de forma muy fuerte respecto al año pasado y venimos de una campaña de invierno floja. Vivimos en una especie de rebajas permanentes que al final el periodo habitual pierde su atractivo», reflexionó al respecto Martínez.

La situación no es buena. Las ventas en Navidades habían sido planas o con pérdidas de un 5%. En las rebajas la caída de ventas respecto al periodo de saldos de la temporada de invierno pasada está entre un 10% y un 15%. El gasto medio por persona ha sido de 240 euros y entre quienes hacían compras un 39% gastó más que el periodo anterior y un 41% gastó lo mismo, y el 20% restante redujo su presupuesto.

«Acumulamos siete años de crisis y ahora los índices de ahorro de las familias están más altos que nunca porque sigue habiendo miedo a gastar, no llega la recuperación macroeconómica a los hogares y si a eso le unes el lío de ofertas el efecto rebaja se pierde», destaca Vesga. De esta manera desde la FEC elevarán una propuesta a la patronal a nivel nacional para solicitar la vuelta a los periodos fijos de rebajas. Reconoce la dificultad puesto que la liberalización es una directiva europea pero «se debería estructurar de otra manera porque el comercio pequeño se ve perjudicado». Reivindican, como también lo hacen los comerciantes del centro histórico, que «las rebajas son un herramienta para que el comerciante pueda liquidar su stock de temporada al mejor precio para empezar con la siguiente. Pero las rebajas a todas horas han desvirtuado este periodo», señala Raúl Martínez.

