El primer Pleno del año quedó marcado por los propósitos de los grupos municipales de iniciar nuevas investigaciones, pero como ocurre con toda aspiración habrá que esperar a ver cómo se concreta a lo largo de 2017.De momento, la propuesta del PP para constituir una comisión de investigación sobre los consorcios del desvío del ferrocarril y el de Villalonquéjar se quedó sobre la mesa por un error en la redacción del texto. Mientras, sí salió adelante en una segunda oportunidad, ya que fue rechazada en el Pleno de octubre, la constitución de otra comisión de investigación sobre la gestión de los fondos europeos de movilidad.



La moción del Partido Popular pretendía iniciar el desarrollo del acuerdo entre el equipo de Gobierno y Ciudadanos ya que esta es una de las condiciones de la formación naranja para mantener a Javier Lacalle en la Alcaldía. Sin embargo, el texto se presentó al Pleno incluyendo solo la investigación sobre el desvío y no fue aceptada la enmienda ‘in voce’ que pretendía el PP para indagar también sobre el consorcio de Villalonquéjar.



Comenzó este debate con la intervención del concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, explicando que esta comisión obedece a la presencia de nuevas formaciones en el Pleno que desconocen los orígenes de la creación de estos consorcios que propiciaron la salida del ferrocarril del centro de la ciudad, así como la urbanización de más suelo industrial en Villalonquéjar.



Los dos concejales no adscritos anunciaron su voto en contra y cuando llegó el turno del grupo socialista, el concejal Antonio Fernández Santos alertó que no se puede admitir una enmienda ‘in voce’ ya que cambia el sentido de la propuesta. «Hay que ser serios y no se pueden introducir nuevos elementos de debate», dijo.



Cuando el secretario del Pleno reconoció que la enmienda que hacía el PP a su propia moción «desnaturalizaba» el debate, Lacalle se mostró favorable a trasladar la proposición al próximo Pleno con un nuevo texto que precise que la comisión tratará sobre ambos consorcios.



La concejal de Ciudadanos, Gloria Bañeres, se preguntaba con ironía si había sido «una estrategia del alcalde» para aplazar la votación sobre la creación de esta comisión. «No hubiéramos hecho la propuesta si hubiéramos querido retrasarla», contestó el alcalde.



Por cierto, que en el apartado de preguntas, al finalizar el Pleno, volvió al primer plano el tema de los consorcios. Fernández Santos recriminó al PP el acuerdo con Ciudadanos en el que hablan de estudiar «otras alternativas» a la refinanciación de la deuda cuando el equipo de Gobierno, con Salvador de Foronda al frente, defendió durante todo el año pasado que esta era la única salida y la mejor. De hecho, consideró que al firmar este acuerdo «se traiciona» al PSOE que facilitó con su abstención la reestructuración de la deuda.



FONDOS EUROPEOS

Con los votos de Imagina, PSOE y Ciudadanos, que giró en 180 grados su posición, se aprobó la moción de reabrir el debate sobre la gestión de los fondos europeos de movilidad.



La edil de Imagina Blanca Guinea señaló que, a día de hoy, el PP sigue sin esclarecer un posible desvío de fondos a la asociación Red CiviNet de distintos proyectos relacionados con la movilidad y vinculados al Ayuntamiento. Recordó que en octubre este asunto quedó en tratarse en la Junta de Portavoces de acuerdo a la contrapropuesta que Ciudadanos hizo a la petición de una comisión de investigación y aseguró que nunca se abordó esta cuestión. «Se ha cumplido lo que ya avisamos: que el PP con el apoyo de Ciudadanos no ha vuelto a tratar un asunto que le resulta incómodo», aseguró Guinea, que añadió que hay que esclarecer el destino de los fondos y si hubo responsabilidades en la gestión «ya que el dinero público es sagrado».



El portavoz socialista, Daniel de la Rosa, añadió que «este es un nuevo ejemplo de que los grupos tenemos que venir una y otra vez al pleno hasta recabar el apoyo necesario». Desde este grupo propusieron que se realice una comisión de investigación con dos miembros de cada formación política con voto ponderado en función de la representación en el Ayuntamiento. De la Rosa comentó también la presencia del responsable de la Red CiviNet en Rotterdam representando a Burgos hace pocos meses cuando su gestión estaba puesta en entredicho y hasta en el juzgado por una supuesta falsificación de firmas de la concejal Carolina Blasco.



Gloria Bañeres, de Ciudadanos, opinó que, en principio, les pareció más rápida la gestión de esta cuestión a través de la Junta de Portavoces, «pero tienen razón de que no se ha hecho nada, se nos ha dado la información y no se ha convocado una reunión específica de los portavoces». En este sentido, se mostró favorable a poner en marcha ahora una comisión de investigación y votaron a favor de que así sea.



Desde el equipo de Gobierno fue el concejal de Movilidad, Jorge Berzosa, el que tomó la palabra para reiterar que mantienen el objetivo de recabar la máxima información y transparencia sobre la gestión de los fondos europeos. «Saben ustedes que es falso que no se haya hecho nada y que hasta el Ayuntamiento se ha personado en el juzgado para defender a la víctima, la concejal Carolina Blasco, y defender los intereses del municipio y de los burgaleses», aseguró.



Berzosa defiende que no ha habido un desvío de fondos sino que se ha tratado de una cesión de la gestión de los proyectos a otra entidad participada por el Ayuntamiento.