El temor que planteaba a primera hora de la mañana de ayer el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, cuando presentó de forma conjunta con su homólogo de Imagina, Raúl Salinero, el dictamen que someterían a votación por la tarde en la comisión de los fondos europeos se cumplió. El PP y Ciudadanos, con el apoyo de los dos ediles no adscritos,Silvia Álvarez de Eulate y Fernando Gómez, impusieron su dictamen.Es decir, teniendo en cuenta que el voto era ponderado, fueron 14 votos a favor y 13 en contra de estas conclusiones.

El PSOE e Imagina consideraban que el equipo de Gobierno, con el alcalde, Javier Lacalle, a la cabeza, ha demostrado una «total ausencia de control» en la gestión de los fondos europeos destinados a cuatro proyectos de movilidad sobre los que se ha centrado la comisión de investigación, Veloccitá, PTP-Cycle, Smart Move y City mobile net.

Sin embargo, el dictamen aprobado ayer no incluye la reprobación del alcalde que planteaban PSOE e Imagina y tampoco se plantea pedir que Carolina Blasco dimita como edil de Innovación y Desarrollo Sostenible. El concejal de Ciudadanos Vicente Marañón explicaba que al estar judicializado el caso de la supuesta falsificación de la firma de Blasco por parte del responsable de Civinet, José María Díez, «lo consecuente es no juzgar lo que están juzgando los jueces». Una vez que se pronuncie la Justicia, «ya se verán las responsabilidades políticas». Según este dictamen, una de las principales conclusiones es que hubo responsabilidad de todos los concejales que pasaron por el área de Movilidad por «falta de celo en asuntos clave de su competencia». De hecho, los ediles de Ciudadanos querían incluir en las conclusiones solicitar la dimisión deGemaConde, punto que el PP pidió que se retirara para respaldarlo. La formación naranja estima que Conde tuvo responsabilidad, especialmente, apunta Marañón «durante el tiempo que compaginó su condición de diputada nacional con la de concejal». Esto hizo, añade el edil de Ciudadanos, que «hubiera falta de control por simultanear los cargos, y el riesgo ha sido notable».En las conclusiones aprobadas ayer también se ha acordó reprobar al gerente del gerente del Plan Estratégico, Mario Sanjuán. Sanjuán respondió ayer a través de un comunicado que estudiará el contenido de las conclusiones de la comisión de investigación para «poder defenderse en los tribunales mediante la querella oportuna hacia los firmantes del dictamen definitivo».

Asimismo, el dictamen de la comisión señala que no se ha podido constatar que se hayan cumplido los objetivos de estos proyectos, aunque «sí se ha constatado el descontrol» en la gestión de Civinet.

Los portavoces de ambas formaciones, Daniel de la Rosa y Raúl Salinero, comparecieron ayer antes de la última sesión de la comisión para apuntar también al exedil Esteban Rebollo y la concejal Carolina como responsables políticos, ya que «no saber no exime de responsabilidad», apuntó De la Rosa.

Las conclusiones conjuntas a las que han llegado elPSOE e Imagina tras el cierre de la comisión de los fondos europeos planteaban, en primer lugar, instar al Pleno para que se adopte por unanimidad el abandono de la asociación Red Civinet, asi como la de exigir que devuelva 27.955 euros «no justificados» del protecto Velocittá a la coordinadora DTV Consultans.De igual forma, los dos partidos están de acuerdo en que se traslade al PP la«reprobación» del exconcejalEsteban Rebollo, responsable de Movilidad entre 2011 y 2015, «por falta de responsabilidad» al no comparecer en la comisión.Del mismo modo, reprueban al alcalde por «no haber ejercido la tutela que se le supone» al presidente del Plan Estratégico.

Reclamaban que Carolina Blasco dimitiera de sus funciones de como concejal delegada de Innovación yDesarrollo Sostenible por la «ausencia de control» en los gestión de los proyectos de movilidad. De laRosa señaló que Mario Sanjuán «ocultó información», por lo que «no haber entrado esta asociación en liquidación y habiéndole comunicado ya al señor Sanjuán su despido, le hubiera pedido al alcalde su dimisión».