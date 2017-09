Comparten la foto de una menor desnuda a través de whatsapp

La Guardia Civil ha investigado a dos menores residentes en Soria y que tenían 14 años de edad cuando cometieron los hechos, como presuntos autores de un delito de distribución de pornografía infantil.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil durante el pasado mes de marzo. Una madre denunciaba que se había difundido una imagen en la que aparecía desnuda su hija de 13 años, con domicilio en la provincia, sin conocimiento ni consentimiento por parte de esta.

La fotografía, enviada en principio de manera privada al destinatario, había sido reenviada y había corrido rápidamente a través de mensajería y redes sociales en el entorno escolar. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Burgos, en respuesta al ‘Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los Centros Educativos y su entornos’ se hacía cargo de la investigación, trabajando al unísono los Equipos Mujer-Menor (EMUME) y Delitos Tecnológicos (EDITE) para el esclarecimiento de los hechos y el rápido seguimiento de la imagen compartida al objeto de eliminarla.

Las gestiones practicadas y las múltiples entrevistas mantenidas con el entorno más cercano de la víctima, centro escolar y amistades, han permitido la identificación de los dos autores de la difusión de la imagen. Se han intervenido los móviles desde donde se originó la primera difusión y el posterior reenvío de la imagen, para su estudio y análisis. Los jóvenes son ajenos a las graves consecuencias que genera este tipo de envíos, no solo para los perjudicados, al vulnerar su libertad e intimidad, sino para los propios divulgadores, que se sienten invulnerables ante este tipo de acciones y pueden acarrearles antecedentes penales.

La principal recomendación es que no caigan en el ‘sexting’, que consiste en la difusión o publicación de contenidos (principalmente fotografías o vídeos) de tipo sexual, producidos por el propio remitente, utilizando para ello el teléfono móvil u otro dispositivo tecnológico. Un contenido de carácter sexual, generado de manera voluntaria por su autor/a, pasa a manos de otra u otras personas a través de las nuevas tecnologías. A partir de aquí, puede entrar en un proceso de reenvío masivo multiplicándose su difusión.

Tanto el Emume como el Edite recuerda, al igual que viene haciendo en las charlas que imparte en centros escolares de la provincia, que una vez que se envía una imagen, video o mensaje se pierde todo poder sobre ellos, no hay marcha atrás, pudiendo llegar a ocupar páginas de contenido pornográfico.