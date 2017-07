Comprar casa cuesta un 43% más de lo que gana un joven

Son millennials. Una generación marcada por la hiperconectividad, las redes sociales y un mundo abierto de posibilidades pero también son los jóvenes que peor ven su futuro tras más de una década de crisis. La formación parece no ser suficiente para garantizar un proyecto de vida estable. La crisis y la falta de oportunidades, España es el segundo país con mayor desempleo juvenil de Europa según el Consejo de la Juventud de España, lastran un proyecto de vida que no hace más que posponerse año tras año. Algo que queda patente en el Observatorio de Emancipación Juvenil del último semestre de 2016.

Los datos dejan claro que la falta de oportunidades laborales posponen casi constantemente abandonar el nido familiar. Las cifras son tozudas y los ingresos medios para la población joven no sólo no permiten afrontar una hipoteca media sino que, tampoco, hacen viable en solitario. Los precios de compra han bajado pero no lo suficiente mientras que el alquiler no hace más que crecer en los últimos meses.

Según el informe del Consejo de la Juventud de España la hipoteca media en Burgos está en 109.600 euros. Esto obliga a que son necesarios 1.300 euros de ingresos mínimos al mes para hacer frente a una hipoteca. La realidad está en que un hogar joven puede alcanzar ese mínimo y superarlo en un 26%, al sumar dos sueldos, pero los ‘singles’ jóvenes que viven solos son un ‘rara avis’. El precio de la independencia hogareña es un 42,8% superior a sus ingresos medios. Un porcentaje que cae inexorablemente entre la horquilla de edad entre 26 y 24 años. Es decir, que para que un joven medio pudiera costearse la compra de su vivienda a un precio promedio necesitaría un salario casi un 43% mayor.

El alquiler tampoco es una opción para los más jóvenes si quieren vivir en solitario. La renta media cerró 2016 en 522 euros. Una tendencia que sigue, claramente, al alza. Según enalquiler.com en la ciudad los alquileres han subido hasta los 556 euros de media. Una cantidad que los ingresos de una persona en solitario difícilmente puede asumir. Según las cifras del Mercado del Trabajo y las Pensiones de Hacienda, los ingresos medios entre los 16 y los 24 años están en 532 euros al mes. Algo más asequible sería para aquellos que están entre los 25 y los 30 años que ya tienen ganancias en torno a los 1.200 euros.

De esta manera un joven de veintitantos podría asumir, con los sueldos reales, un alquiler máximo de 252 euros si vive solo mientras que la hipoteca es algo a lo que, sin ayuda familiar, no podría acceder ni en las mejores condiciones. Porque, a pesar de las caídas de precio casi constantes durante la crisis, la vivienda en propiedad, si hay que adquirirla con un préstamo hipotecario sigue siendo inalcanzable. Porque, al mismo tiempo que han caído los precios de la vivienda lo han hecho las oportunidades laborales y los sueldos.

Según este informe, ya con datos regionales, Castilla y León tiene una de las tasas de temporalidad más altas del país que se sitúa en un 60,8%. Además, la formación con la que estos jóvenes han planificado su futuro no es acorde con el puesto de trabajo que desempeñan en un 57,5% de los casos están sobrecualificados. Así, de esta manera la región acumula la tasa más alta del país en pérdida de población joven que alcanza un 9,3%.

La conjunción de precios más altos de alquiler, hipotecas imposibles para los sueldos medios que sólo en pareja se pueden asumir, de una tasa de emancipación mínima del 4,7% entre los jóvenes entre 16 y 24 años. 2016 se cerró con 8.608 jóvenes emancipados, un 23% menos que en el año anterior. Para aquellos que están en la franja entre 25 y 29 años las cosas empiezan a mejorar. El 39% están emancipados. Son 46.246 personas, un 5,3% más que en 2015. La situación entre los jóvenes treinteañeros, menores de 35 años, refleja una tasa de emancipación del 69,6% aunque en la región son 94.369 jóvenes independientes un 5,67% menos que en 2015.

La emancipación se entiende en pareja. El 58% de los jóvenes que se han alejado del nido familiar lo han hecho para formar un hogar joven. En Castilla y león hay 54.852 jóvenes emancipados. De ellos 32.129 viven en un hogar joven compuesto por dos personas mientras que tan solo el 23% viven solos en un hogar que se pagan ellos mismos. Son 12.748 los valientes que afrontan el pago de la vivienda en solitario. Son 11.481 con entre 25 y 29 años y 16.133 personas que afrontan el primer lustro de la treintena. El resto de los jóvenes de la región (más de 250.000) aún no han abandonado el hogar familiar.

