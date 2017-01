El gremio de hosteleros se muestra «estupefacto y perplejo» ante la situación que atraviesa la promoción de la ciudad y los dardos envenenados que lanza el alcalde sobre su postura ante elDevora. «No conozco una ciudad que fije su promoción en los descuentos que puedan hacer o no los hosteleros», sentenció el presidente de la FederaciónProvincial de Hostelería, Luis Mata. Responde así a las críticas vertidas al respecto por Javier Lacalle por los descuentos que no se aplicaron en el Devora del pasado mes de noviembre explicando que ésa es la razón por la que la cita no fue lo exitosa de otros años.



Insistió, además, que estas declaraciones les deja fríos porque «ahora mismo nos empezamos a mover para aclarar qué va a pasar con el Devora de este año y no sabemos con quién hablar», relata. Explica que «hemos acudido al Plan Estratégico que ahora no tiene presupuesto, pero no. Tenemos que ir a Parkmusa o la Sociedad de Promoción porque aún no tenemos muy claro con quién hablar, porque tienen un cacao que ni ellos mismos saben qué organismo lo puede gestionar». En su peregrinar para interesarse por la promoción de la ciudad aseguran que «cuando te aclaras quién es competente para ello, son entre ellos, todos, PP, PSOE y Ciudadanos los que no se ponen de acuerdo y, al final, no sale nada».



Las fechas, al menos las que los profesionales del sector consideran idóneas, vuelven a echarse encima. «Se ha visto que la mejor época es antes del inicio de la temporada alta, antes de Semana Santa porque, además, es cuando podemos ser más agresivos con las ofertas de precio por habitación y es el primer trimestre cuando hay menos actividad y ahora hay que aclarar qué vamos a hacer», expone. Sentencia que, como ya dijo el alcalde, se deben poner las cartas sobre la mesa para ver con qué contamos. «Hay dos tipos de Devora el que se puede hacer con dinero para la promoción a nivel nacional y el que se puede hacer para consumo interno y es algo que hay que aclarar ya», exigen.



De esta manera consideran que si no hay presupuesto para invertir en publicidad en el ámbito nacional se puede llevar a cabo un Devora de consumo propio de la ciudad basado en las tapas y los menús de restauración que «está muy bien, la gente lo agradece y participa». Para el segundo tipo de Devora, el de captación de turismo, hay que ser ambiciosos y contar con presupuesto. «Es un Devora más caro porque necesitas publicidad y eso hay que pagarlo pero la promoción no la deben hacer los hoteles, es una cuestión de ciudad», se defiende. Los hoteleros apuntan que si hay inversión en promoción«podremos ser agresivos porque llegará la rentabilidad». Eso sí, siempre que se haga antes de Semana Santa que, este año, cae en el tercer fin de semana de abril. Por tanto sólo quedan dos meses y medio para organizar y determinar si se opta por el segundo tipo de Devora que definen los hosteleros.



El pasado viernes Lacalle sacaba pecho por los buenos datos turísticos (más de un millón de visitantes y dos millones de pernoctaciones en la provincia con aumentos interanuales del 8% en ambos casos) pero sobre el Devora de Noviembre, que no resultó tan exitoso como otros años, entonó un reproche. Exigió más implicación de los hosteleros en el Devora y ofertar precios más asequibles para que venga la gente de fuera.



El presidente de la FederaciónProvincial de Hostelería, Luis Mata, se defiende arguyendo que el año pasado se empezó a trabajar en los preparativos del Devora demasiado tarde. La web se abrió unos días antes y los eventos empezaron a programarse con menos de un mes de antelación y que «digan que es por nosotros por lo que no funciona no parece serio porque el problema que hay es político y, al final, echan balones fuera». Recuerdan los hosteleros que en el pasado Devora los menús que se sacaron a precio se consumieron más pero en noches de hotel sólo se comercializaron diez plazas en la promoción del Devora durante todo el fin de semana.