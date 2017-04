A la conquista del Salón Gourmets

valeria cimadevilla burgos

La Feria Internacional de Alimentos y Bebidas de Calidad Salón de Gourmets celebra su XXXI edición entre el 24 y 27 de abril en Ifema de Madrid. Organizado por el Grupo Gourmets, se ha convertido en una de los eventos europeos con más prestigio dedicado a las delicatessen. Aparte de poner en contacto a productores y consumidores celebran distintos talleres, actividades y concursos, como el campeonato nacional de tiraje de cerveza, que lleva cuatro años consecutivos, y el certamen para elegir la mejor tapa de España, llamado Gourmet Tapa y que cumple ya 5 años, patrocinados por Estrella Galicia.

Dentro del primero el burgalés Diego Arnáiz participará el 25 de abril para conseguir ser el mejor tirador de cerveza a nivel nacional. Antes tuvo que pasar las fases eliminatorias llevadas a cabo el pasado 3 de abril entre otros participantes de toda Castilla y León que se organizaron en Salamanca, dónde consiguió quedar como subcampeón. Las pruebas consistieron en servir varias cervezas y botellines, entre otras, y el premio fueron 400 euros y su peso en cerveza. «No me lo creía, pero me hizo mucha ilusión y estaba muy emocionado», asegura.

Lleva 6 años al frente del bar El Serranito con su mujer, dedicado a desayunos, almuerzos y cenas, situado en Salas de los Infantes, y confiesa que cuando empezó no tenía ningún conocimiento acerca de la hostelería, «no sabía ni poner un café» y que fue su propia mujer la que le enseñó todo. Aún así se fue perfeccionando poco a poco en el mundo de la cerveza porque le apasiona. «Igual que la tiro en los campeonatos la tiro en mi local», asegura.

Según Arnaiz para hacerlo bien el secreto está en que salga despacio para que no cree espuma, y al final se echa la crema encima. El tipo de recipiente depende de la cerveza y del cliente, pero indica que para las de Estrella Galicia se suele utilizar una copa. «Hay que mojarlo un poco con agua e inclinarlo unos 45 grados y según se va llenando colocarlo en vertical». Con el botellín se hace de la misma forma, aunque no va a dejar la misma espuma al terminar. «No queda igual que con el grifo, que la deja más densa y tarda más en irse».

Para él es la primera vez que se presenta a un concurso de estas características. De momento no está nervioso, aunque incide en que según se vaya acercando la fecha no podrá evitarlo.

Por otro lado Carmen Tirado, de Villadiego, es una de las 20 finalistas para alzarse con el premio a la mejor tapa de España. Desde hace dos años lleva trabajando en La Granja, un local donde se prepara comida casera para llevar. Al contrario que Arnaiz, esta no es la primera vez que se presenta a un concurso de cocina. De hecho participó en la primera edición de Celichef, celebrada en 2015, donde se puntúan las mejores recetas aptas para celiacos propuestas por estudiantes de cocina de Castilla y León, y en el que ganó el primer premio.

Para la selección planteó un trampantojo de helado hecho con productos locales, como el lechazo y el queso fresco de Burgos, propuesta que fue escogida entre cerca de 70 solicitudes. En la final tiene que elaborar esta tapa 20 veces en media hora y por sus características participa, además de en la categoría de mejor tapa que armonice con una de las variedades de cerveza que propone Estrella Galicia, en una nueva que han incluido este año, la de mejor tapa apta para celiacos. Reconoce estar nerviosa pero que eso no le impide ir con muchas ganas. «No sé lo que pasará al final, pero voy a por todas. Lo importante es vivir la experiencia», apostilla. En su caso la cita será el 26 de abril en el espacio Estrella Galicia.