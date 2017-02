Tras haber recibido el dictamen del Consejo Consultivo, el Ayuntamiento de Burgos resolvió ayer, en la Junta de Gobierno local, la rescisión del contrato que mantenía con la mercantil Dragados S.A.,empresa encargada de desarrollar las obras de remodelación del campo de rugby de San Amaro, tal y como confirmó la portavoz del equipo de Gobierno, Gema Conde.

A partir de este momento, el Consistorio procederá a la incoación de las penalidades suscitadas por diversos incumplimientos del contrato firmado para desarrollar las obras, una cuantía que «estaría alrededor de los 185.000 euros», tal y como aseveró la edil.

Entre las penalidades se encuentra la no ejecución de las gradas, los problemas con la intensidad de la luminosidad ya que se colocaron focos que no se correspondían con lo acordado, la pérdida de un año de garantía de la obra y la no reparación de un camino de acceso al campo.

Además, se incluirá en la cuantía reclamada a la empresa, lo que se ha dejado de percibir en el alquiler de las instalaciones deportivas por el retraso en la finalización de las obras.

Cabe recordar que las instalaciones se recepecionaron de forma parcial en el mes de marzo del año pasado, tras la prórroga de tres meses solicitada por la empresa. Dragados únicamente había desarrollado las obras del césped, la acera perimetral, los vestuarios y la instalación de las torretas.

La portavoz del equipo de Gobierno recordó que, aunque esta decisión aprobada en Junta de Gobierno puede ser aún impuganada por la mercantil Dragados a través de la vía contencioso -administrativa, el Ayuntamiento «se pondrá a trabajar de forma inmediata en la redacción de un nuevo proyecto con el objetivo de cumplir con el compromiso que se requería en estas instalaciones deportivas y terminar, de esta forma, de construir la grada y colocar las luminarias».