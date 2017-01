La construcción ya mueve sobre el papel 100 millones de euros

La proyección de edificios parece despertar de su letargo. El año 2016 se registraron un total de 1.149 proyectos de rehabilitación o nuevos edificios. Estos documentos establecen criterios que supondrían la movilización de 100,2 millones de euros en su ejecución. Esto supone un incremento en 40 del número de edificios pero sube el dinero destinado a la materialización de los proyectos en un 34% respecto al año 2015.

«Sí que se ha registrado una ligera mejoría pero los porcentajes son elevados sobre un trabajo total que está lejos de lo que podría ser la actividad normal», señala el decano del Colegio de Arquitectos de Burgos, Javier Achirica. Asegura que el sector sigue «bajo mínimos» pero cómo hay «tan poca actividad» los repuntes que se observan son «una inyección de optimismo pero moderado», sentencia.

Esta mayor cantidad de inversión del sector viene dado por la pujanza que han adquirido los proyectos de nueva planta que suman 717, un 42,8% más que en 2015 que sumaron 502 diseños. La cantidad de inversión sube en un año en casi 20 millones de euros. Este incremento se sustenta en el aumento de la edificación residencial que ascendió en 2016 a 592 viviendas cuya construcción supondría la inversión de 42,4 millones. Supone incrementar la actividad en un 42,6% respecto a 2015 cuando se sumaron 502 dos proyectos de vivienda. El aumento de edificación no residencial también es elevado. Pasa de 87 en 2015 a 125 durante 2013 con una inversión de 20 millones de euros frente a los 11,5 de hace dos años.

El fervor residencial se erige especialmente en la capital, Burgos, donde se ha doblado el número de visado de nuevas viviendas en un año. Así se ha pasado de 106 registradas en 2015 a las 264 de 2016. En Miranda de Ebro el sector parece haberse despertado del letargo al iniciarse 47 proyectos de viviendas frente a los tres registrados en 2015 y 2016. También crece la actividad en el alfoz de Burgos que ha pasado de 15 a 21 y en la provincia que ha pasado de 177 proyectos a 192. La única zona de la provincia que cotiza a la baja en lo que ha visados se refiere es Aranda de Duero. Allí se ha pasado de los 114 proyectos visados en 2015 a los 68 de 2016.

rehabilitación

La reforma ha sido el valor en el que se ha resguardado el sector de la construcción pero los proyectos se han reducido en el último año. De esta manera se han presentado 429 proyectos de rehabilitación por valor de 34,8 millones lo que supone un descenso en el número de proyectos respecto a 2015 (salieron 607) pero no de inversión que es 4,3 millones más elevada en 2016. Esto se debe a la fuerte caída de la rehabilitación residencial que pasó de 325 proyectos en 2015 por 15,7 millones a 102 en 2016 son siete millones de presupuesto de ejecución. «En reformas sí que hay más movimiento pero no todo está en nuestros datos porque no todas las intervenciones tienen proyecto», reflexiona al respecto Achirica. Apunta que «sería deseable un mayor control porque muchas veces se inician rehabilitaciones sin proyecto o se piden licencias para una cosa y luego se hace otra». Un mal que se atajaría con más inspección. «No está mal visto desde el Ayuntamiento que entienden que sería deseable pero cuentan con el personal que cuentan», aclara.

La rehabilitación no residencial, de locales y oficinas, sí ha evolucionado favorablemente. Se ha pasado de 282 en 2015 a los 327 de 2016 y se ha doblado la cantidad a invertir pasando de los 14,8 millones hace dos años a los 27,8 del pasado ejercicio.