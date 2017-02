Un mes después de la firma del convenio de Gobierno entre Ciudadanos y Partido Popular, que tumbaba la moción de censura que se cernía contra el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, los ediles de la formación naranja no le ven futuro. «Nos planteamos en su momento que se realizaría una evaluación del cumplimiento en el primer trimestre pero entendemos que para el 31 de marzo la valoración será negativa», señaló de forma contundente la portavoz del grupo Ciudadanos, Gloria Bañeres.

Explican que la primera proposición que Ciudadanos llevó a Pleno después de sellar ese acuerdo se tumbó con el voto de calidad del alcalde. Aseguran que la comisión de investigación de los Consorcios «se retiró del orden del día dentro de una estrategia suya» aunque se tratará en el pleno de hoy pero con un contenido que no parece convencer a Ciudadanos. Uno de los puntos clave de aquel documento era el cumplimiento de los acuerdos plenarios e incluir sus propuestas en el presupuesto. Algo que ha juicio de Gloria Bañeres no se ha hecho. «Los 16 acuerdos plenarios en los que ha intervenido Ciudadanos no se han llevado a cabo y ocho requieren partida presupuestaria y no tienen ningún reflejo en el documento de presupuestos, ¿esto es cumplir las expectativas del acuerdo?», se preguntaba Gloria Bañeres.

Por otro lado señalaron que las veinte medidas incluidas en el acuerdo de enero «no invalidan los compromisos del año pasado, lo firmado en enero no borra lo anterior que no es del cuaternario» en clara respuesta a las valoraciones realizadas el pasado martes por el alcalde.

Este incumplimiento de facto abre, para Ciudadanos, la vía de la moción de censura. «En esta ocasión empezaríamos por el final», en relación con la aprobación por parte del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos de este movimiento, porque «las conversaciones con el PSOE y con Imagina ya están reflejadas en un documento que nos parece bien y que sólo falta cumplir con el sistema de funcionamiento que tiene nuestro partido y llevarla a cabo». Una situación que podría darse a partir de la primera revisión del acuerdo PP-Ciudadanos que será para el próximo 31 de marzo. Ciudadanos se vería obligado a explorar otras acciones que den «gobernabilidad y estabilidad» a la ciudad y creen que obtendrían una respuesta positiva de los otros dos compañeros de baile, Imagina y PSOE. «Si volvemos a reanudar este proceso entiendo que nos exijan ir con la firma de la moción y estoy convencida que si lo tenemos ellos vendrían», asumió Bañeres.

Comisión de investigación sobre los consorcios

Con el objetivo de ampliar la información sobre el trabajo realizado por el Consorcio del desvío del ferrocarril y del de Villalonquéjar a lo largo de los último 20 años y de analizar los objetivos conseguidos desde estos entes por parte de los profesionales que han trabajado en ellos, el Partido Popular llevará al Pleno municipal de hoy, una proposición, a iniciativa del grupo municipal de Ciudadanos, para la creación de «una comisión de investigación sobre el funcionamiento de ambos consorcios», tal y como explicó la concejal popular, Ana Bernabé.

Esa iniciativa era una de las 19 condiciones recogida por la agrupación naranja como condición obligatoria para frenar la moción de censura al alcalde de Burgos, Javier Lacalle. Cabe recordar que la proposición ya se llevó al Pleno municipal de enero, aunque en aquel momento se dejó en la mesa porque, a juicio del secretario general del Consistorio, el documento únicamente hacia referencia la Consorcio del Desvío, aunque en el Pleno se debatiera sobre ambos.

Una vez modificada, la propuesta vuelve al pleno. Esta comisión contará con «el apoyo administrativo de la Gerencia de Fomento para el desarrollo de las reuniones y convocatorias que se puedan realizar», en un plazo máximo de tres meses. Deberá estar integrada por «un representante de cada grupo municipal, con voto ponderado en función de su representación, o de forma directa», añadió la concejal. La presidencia de esta comisión recaerá «en Ciudadanos, como titular de la iniciativa y tras el acuerdo alcanzado con el grupo», aseveró Bernabé.