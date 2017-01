Crecen un 12% las pensiones privadas pero baja su cuantía

En Burgos ya hay casi tantos pensionistas como ahorradores que apuestan por una pensión privada. De esta manera la provincia cerró 2016 con 88.568 pensionistas de los que 58.956 son jubilados. Mientras tanto la desconfianza en el mantenimiento del sistema de pensiones público ha orillado el ahorro de 84.795 burgaleses hacia los planes de pensiones privados. El sistema de pensiones parece ahogado en el nuevo escenario laboral donde los salarios que contienen con sus cotizaciones las pensiones son cada vez más bajos. Mientras tanto quienes entran en la categoría de jubilados, que han realizado sus cotizaciones al sistema durante toda su vida laboral, afrontan la jubilación con aportaciones ganadas en los años de reivindicaciones de derechos que la crisis parece haber tirado por la borda. En resumen, son cada vez más altas.



Ante esta situación quien puede ahorra en un plan de pensiones privadas. Este producto está en alza, a juzgar por las campañas de promoción que han lanzado todos los entidades financieras que ofrecen este producto. Y funciona. La desconfianza ha permitido que un 12% más de burgaleses hayan optado por este sistema de ahorro que permite garantizar ingresos añadidos a la pensión tras la jubilación. Un total de 84.795 burgaleses eran partícipes de algún sistema de pensión privado, lo que supone 9.049 ahorradores más en la provincia en tan sólo un año.



Pero los ingresos son menores y la capacidad de ahorro se ha reducido. De esta manera el patrimonio medio invertido para la jubilación ha caído un 4,3%. Ha pasado del patrimonio medio que los burgaleses tenían en pensiones privadas en 2014 de 10.393 euros a los 9.943 que se registraron de media en 2015, según los últimos datos facilitados por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).



La sostenibilidad del sistema está en la mente de todos. Hay propuestas de todo tipo. Una de ellas es potenciar el ahorro privado, a través de planes de pensiones privados, remitiendo parte de la nómina que va a parar a impuestos para estos fines. Una solución que no gusta a todos. El responsable del área de Jubilados y Pensionistas de UGT, Jesús María Estébanez, afirma, contundente, que «no se puede obligar al trabajador a destinar sí o sí parte de su nómina a un plan de pensiones, tendrá que ser algo opcional que cada uno, dentro de sus posibilidades, pueda afrontar». En esta línea UGT apuesta por garantizar la sostenibilidad de las pensiones vía impuestos. «Parte de esas cantidades tendrían que destinarse precisamente a reforzar las cotizaciones a la seguridad social y que del Fondo de Garantía no se destine ni un solo euro a lo que no sean pensiones porque esa bolsa se ha creado con el esfuerzo de quienes han cotizado en el pasado», señala.



Pero todo ello pasa por el incremento de los salarios para aumentar la cotización. «Es la realidad las pensiones son más y más altas pero se tratan de sostener con trabajos precarios con cotizaciones muy bajas que traerán por otro lado pensionistas de mínimos en el futuro», señala al respecto el secretario provincial de UGT, Pablo Dionisio Fraile.



Lo que dicen las cifras es que la pensión media se sitúa en Burgos en 954,6 euros. Disfrutan de ella 88.568 burgaleses. Las cifras de las pensiones públicas van en aumento porque 2016 ha cerrado con 831 pensionistas más y 23 euros más de pensión media que en 2015. Las pensiones más holgadas son las de jubilación pero la media no alcanza los 1.100 euros y se quedan lejos de los 18.000 euros anuales planteados por la Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat el pasado lunes. En la provincia de Burgos 58.956 personas tienen una pensión de jubilación. A ellos hay que sumar las 5.633 de incapacidad permanente que se reparten, cada una, 1.032 euros de media.