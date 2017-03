Crecen las denuncias por violencia de género, con más de 60 cada mes

La estadística trimestral lo auguraba y el balance anual lo confirma. 2016 registró un repunte notable de denuncias por violencia de género en la provincia de Burgos. Las 763 recogidas en el informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial suponen la cifra más elevada desde 2009, año en el que este dato alcanzó su máximo histórico, con 798. Así el ejercicio anterior resulta el segundo con mayor volumen en la última década.

La comparativa anual arroja un incremento del 22% respecto a 2015, año que sumó 621. La media mensual deja aún más claro este auge, al pasar de 51 a 63. Es decir, solo en Burgos los tribunales recibían más de sesenta denuncias cada mes de 2016.

Esta tendencia coincide con la del conjunto del país, aunque el incremento anual de la provincia supera en 12 puntos el nacional.

La similitud hace extensible a la realidad más próxima las valoraciones generales de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, que considera estos datos como la prueba «fehaciente de que la sensibilidad hacia esta problemática crece», según señalaba el comunicado difundido por este ente como complemento a la estadística. Señala, de hecho, como positivo el aumento de las denuncias aunque confiesa su preocupación por la «persistencia de actitudes de violencia machista en la sociedad», algo que estos datos también ponen de manifiesto.

Además de las denuncias, también se elevaba el año pasado el número de órdenes de protección incoadas, hasta 219 frente a las 195 de 2015. Del total, fueron denegadas 14, seis menos que en el ejercicio anterior.

El repunte se extiende también a las medidas judiciales en defensa de las víctimas, en especial a las órdenes de alejamiento o las prohibiciones de comunicación. En concreto, los órganos judiciales dictaban en total 447 de carácter penal -frente a las 396 del año anterior- y, de ellas, 223 imponían las citadas restricciones de forma simultánea, siendo en 2015 171 y 175, respectivamente. La privación de libertad se ordenaba en ocho casos y las prohibición de regresar al lugar de los hechos, en seis.

Sin embargo, las medidas civiles de protección descendían, aunque de forma leve, al pasar de 95 a 88. En este caso la inmensa mayoría se refiere a asuntos de alimentación y vivienda.

De vuelta a las denuncias, cabe detallar que en las 763 recibidas en 2016 aparecen 579 mujeres como víctimas de violencia de género, cifra que es inferior a las 614 que figuraban en las 621 del ejercicio anterior. Sea como fuere, del total -y así es año tras año- el grueso deriva de atestados policiales, 537 con denuncia de la propia víctima, 13 interpuesta por familiares y 169 motivadas por una intervención policial directa. Otras 17 se presentaron directamente por las afectadas en los tribunales, 25 se acompañan de un parte de lesiones y dos se iniciaban por mediación de otros servicios de asistencia.

En proporción al incremento general crecía el referido a renuncias al proceso, que pasaban de las 125 de 2015 a 158 el pasado ejercicio.

Cabe destacar también otros dos aumentos reflejados en el citado informe. Y es que creció el número de sobreseimientos, en particular de los provisionales por no resultar justificada la perpetración del delito. Ocurría en 283 casos el año pasado frente a 231 en 2015. A ellos se suman los 18 dictados por no haber autor conocido y los 14 definitivos por no ser considerado el hecho denunciado constitutivo de delito.

Estas sentencias suponen el 50% del total de 2016, año en el que se enjuició a 113 varones, resultando condenados 108 (77 españoles y 31 extranjeros) y absueltos cinco. El dato refleja un aumento anual ya que en 2015 de los 92 enjuiciados, 87 resultaban condenados y se absolvía a los cinco restantes.