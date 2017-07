Cruz Roja dedica a la atención a mayores uno de cada cinco euros

Los mayores copan buena parte de la actividad asistencial de Cruz Roja. De hecho, la entidad destinó casi dos de cada diez euros de su presupuesto de 2016 a atender a este colectivo en auge en una provincia envejecida y con la natalidad a la baja. Aunque en términos absolutos los 3.702 usuarios de este programa específico son una pequeña parte de los 39.738 beneficiarios distintos a los que llegó la organización el año pasado, sí son el perfil vulnerable más numeroso que recibe ayuda directa.

Además, según destacaba ayer Ignacio Angulo, coordinador provincial de Cruz Roja, en la presentación de la memoria de actividad, las intervenciones con personas mayores se han incrementado de manera importante, pasando de 47.000 en 2015 a más de 71.000 el año pasado.

«No se trata de una atención puntual. La asistencia en estos casos es continua y en formas diferentes, más allá de la teleasistencia o los dispositivos de localización. Necesitan recibir visitas, compañía para acudir al médico, motivación para participar en distintas actividades, ayuda en labores domésticas, traslados entre domicilios de familiares, prevención de patologías, seguimiento de indicadores básicos de salud, animación en materia de ocio y tiempo libre, puesta en común con otras personas en similar situación. Intentamos prestar un apoyo integral para evitar que el usuario tenga que abandonar su entorno habitual», explicaba.

Al respecto, el presidente de Cruz Roja Burgos, Arturo Almansa, indicó que estas necesidades han aumentado con la crisis no tanto por un aumento de mayores sin una red social, sino por la falta de recursos económicos en las familias para destinar a residencias o profesionales de apoyo.

voluntarios

El programa de atención a mayores consumía un 18% de los 4,9 millones de euros que manejó la entidad en 2016, de los que el 40% son recursos propios que se obtienen a través de las aportaciones de socios o de iniciativas como la venta de lotería. El montante es superior al previo a la crisis.

No obstante, «sin voluntarios no podríamos prestar estos servicios», afirmó Angulo, para recordar que al cierre del año pasado la cifra ascendía a 1.693 en la provincia.

Especial relevancia cobra en este sentido el papel de las asambleas locales del ámbito rural. El coordinador subrayó en este sentido la tarea en pequeños municipios próximos de las sedes de Aranda y Melgar de Fernamental.

Aún siendo importante, por volumen y por el aumento de la actividad, los mayores son solo una parte de las 20.251 personas vulnerables que percibían el respaldo de Cruz Roja en el ejercicio detallado en la memoria. Son más de la mitad del total de beneficiarios, que en conjunto ronda, como en ocasiones anteriores, «el 11% del total de la población». «Estas cifras evidencian que atendemos a quien peor lo está pasando», consideraba Angulo. «Y también demuestran que la recuperación económica está aún por llegar a miles de hogares», añadía Almansa.

La estadística anual detalla que de esas más de 20.000 personas atendidas, 3.200 se encontraban en situación de extrema necesidad (que junto a los mayores son el 75% de los usuarios directos) y el apoyo que recibían benefició de manera indirecta a 8.458.

El programa específico de infancia en dificultad sumó 754 participantes, 518 el de personas con discapacidad y 579 el de inmigrantes, capítulo en el que se incluye la acogida a 16 refugiados de tres familias que, según detalló Angulo, llegaban de Siria, Egipto y Ucrania.

En cuanto a las ayudas facilitadas, se repartían casi 10.000 entre 6.058, el grueso en especie: productos alimentarios (8.444), material didáctico (394), productos sanitarios (178) y de higiene (130), entre otros. La mayoría de las personas que recibieron prestaciones económicas la solicitaron para cubrir gastos de primera necesidad y abonar facturas de suministros.

A estos datos destacados en la citada memoria hay que añadir las 21.094 intervenciones con drogodependientes en el centro ambulatorio de Cruz Roja, los 8.742 niños y jóvenes que han participado en programas diseñados para edades comprendidas entre los 8 y los 30 años y los 559 burgaleses que se sumaban a iniciativas de cuidado del medio ambiente.

Por otra parte, Arturo Almansa señaló que «se mantiene la labor en socorros y emergencias», ámbito en el que se alcanzaron las 910 intervenciones con 2.635 personas atendidas.