Cs sorprende con la abstención ante el independentismo catalán

El Pleno local abundó en los acontecimientos vividos en los últimos días en Cataluña a partir de una moción de urgencia que llevó el Partido Popular. La portavoz del equipo de Gobierno, Carolina Blasco, fue la encargada de defender un texto que considera un intento de «golpe a la democracia» los pasos dados por el Gobierno de esta autonomía para poner en marcha el Referéndum «planeado fuera del marco de la Constitución Española».

Esta proposición que está circulando por los ayuntamientos de toda España y que este jueves fue debatida en la Diputación Provincial no contó con el apoyo explícito del grupo municipal Ciudadanos, que sí lo apoyó en el Pleno de la Institución Provincial. De esta manera, los tres ediles de la formación naranja se abstuvieron ante la sorpresa generalizada del resto de corporativos. Imagina también votó abstención, pero en este caso su posición fue la anunciada también en otras ocasiones que se ha planteado el debate sobre la condena al Referéndum del 1 de octubre. El resto de los votos (PP+PSOE+dos concejales no adscritos) fue a favor de la declaración.

La portavoz de Cs, Gloria Bañeres, mostró su enfado con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. «No está haciendo nada, la situación es bochornosa y me parece lamentable que ustedes (por el Partido Popular) presenten aquí este texto», dijo. Añadió Bañeres que debía haberse luchado por aplicar el artículo 155 de la Constitución y haber suspendido la autonomía catalana. Así, añadió: «la señora Forcadell debía haber estado en prisión y no presidiendo el parlamento el catalán y también Puigdemont porque esto es una secesión». La concejal recordó que Ciudadanos se había creado para enfrentarse al soberanismo catalán y «es vergonzoso que no exijan a su Gobierno (por el PP), porque mío ha dejado, de ser que tengan arrestos y utilicen instrumentos efectivos».

Por su parte, el portavoz socialista, Daniel de la Rosa, hizo mención a la lealtad institucional que mantiene el PSOE en esta cuestión.

Blasco pidió a Cs que se ponga de acuerdo y recordó que «lo último que hemos tenido es esa moción de censura de Arrimadas que viene a ser ahora un Bañerazo a la catalana».