La CentralSindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige que se dé solución a los «continuos» fallos informáticos que se registran en las aplicaciones informáticas vinculadas al proyecto Justicia Digital y en aquellas que se instalaron con anterioridad para poner en marcha las comunicaciones con los juzgados por vía telemática.

La representante de CSIF en Burgos en materia de Justicia, MarianCodón, recordaba que «ya llevamos varias reuniones en la comisión de seguimiento con el Ministerio de Justicia en las que hemos pedido soluciones». Una petición que volverán a reiterar en la próxima reunión de la Comisión de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia de mañana jueves 26 de enero. Codón criticó que se esté «anunciando que se está avanzando y la realidad es que cada día se va a peor».

Los funcionarios han tenido a su disposición la posibilidad de informar de las incidencias en un centro de atención al usuario. Una herramienta que, segúnCodón, resulta inútil porque en la mayor parte de los casos quienes atienden esos avisos «no tienen conocimientos de gestión procesal y se tarda mucho en responder». Sobre el número de incidencias que se han podido plantear desde que se puso en funcionamiento el sistema de Justicia Digital en abril del pasado año, la representante de CSIF asegura que se «perdido la cuenta».Este sindicato incide en que la implantación de Justicia Digital no ha venido acompañada de las aplicaciones informáticas adecuadas.De hecho, añadió Codón, «no ha habido un solo día que funcionen las aplicaciones». Y pone como ejemplo lo que sucede en ocasiones con la firma digital. «Pueden pasar horas hasta que se pueda aplicar y, en ocasiones, hasta el día siguiente», comentó. Codón aseguró que, paradójicamente, con el cambio a la Justicia Digital ahora «se emplea el doble de tiempo y se está gastando más papel».

La representante de CSIF también criticó que las renovaciones de las aplicaciones informáticas solo contribuyen a que«no funcione la anterior», por lo que «para arreglar un problema se crea otro». El sindicato ha recordado que actualizaciones informáticas que se han llevado a cabo en lugares como Murcia y Mallorca han ocasionado la caída del sistema y «ha supuesto el tránsito de archivos de un juzgado a otro, con el consiguiente problema de que cuando se quiere consultar un documento no aparece», según refleja en una nota de prensa.

Del mismo modo, Codón cuestionó que la formación que han recibido los funcionarios para trabajar con el expediente ha sido escasa, «solo de cinco horas». Por todo ello«estamos cansados de reuniones y que no se den soluciones concretas, hay que dejarse de dar tanta y publicidad y de las estadísticas y más de solucionar los problemas».

El proyecto Justicia Digital comenzó a aplicarse en abril del pasado año y suponía el tratamiento electrónico de todos los procedimientos judiciales. Tras sumarse los abogados a lo largo de 2016, este año la Policía ya envía atestados y se podrán incorporar las administraciones, notarios y registradores.