Cuando el objetivo es cambiar el mundo haciendo cosas pequeñas

Durante estos meses, Adrián Mallén y Luis Ángel Ramírez han estado muy pendientes de todas las informaciones que llegaban sobre los refugiados sirios que se encuentran en diversos campos de Grecia. Su preocupación crecía por momentos, tanto como su indignación, al ver la situación por la que están pasando y sin que «nadie les dé una solución».

Por eso, estos dos estudiantes burgaleses de Comunicación Audiovisual y de Ingeniería Mecánica han decidido preparar una mochila y marcharse durante sus vacaciones de Semana Santa a Atenas. «Queremos ofrecer nuestra ayuda, aunque no sea grande, nunca hay que olvidar que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo», recuerda Adrián.

Estos dos jóvenes de 23 y 24 años, monitores de tiempo libre en la Asociación Juvenil San Pablo, cogerán sus mochilas el próximo 5 de abril y regresarán el día 15. «Sabemos que no son muchos días, pero no podemos dejar de ir a echar una mano, no podemos pensar que en un futuro les diremos a nuestros hijos que nosotros vimos esta situación y no hicimos nada por cambiarla».

Su idea es acudir como voluntarios a los denominados ‘squats’, centros ocupados, generalmente edificios públicos no utilizados del centro de la ciudad griega, como escuelas, hoteles o pabellones abandonados. «Hay un almacén al que llega ayuda para los refugiados y nuestra primera idea es acudir allí para ordenar y embalar» y después, «también queremos ir unos días a algún squat para hacer actividades con los más pequeños porque tenemos experiencia con niños ya que hemos sido monitores en campamentos».

Han escogido Atenas y no alguna de las islas griegas porque «no queremos perder mucho tiempo en viajes y porque allí es donde les hacen la entrevista a los refugiados para salir a otros países y muchos no se marchan de la capital por si les llaman para salir».

vermú solidario

Esta no es la primera vez que Mallén sale de España a prestar su ayuda como voluntario y es que de septiembre a diciembre estuvo en Bolivia colaborando «con un escuela guaraní». Explica que, con el objetivo de llevar allí una pequeña aportación económica para desarrollar diferentes acciones en la escuela, «grabamos un vídeo para recaudar fondos y la gente se portó genial».

En esta ocasión, gracias a la colaboración de los bares La Birra de Brian y Du Arte, han organizado dos vermús solidarios. «Es una iniciativa muy sencilla porque el bar gana, a la gente que va a tomarse el vermú no le cuesta nada y nosotros logramos recaudar algo de dinero», comenta Adrián. El primero de ellos tuvo lugar el pasado sábado en La Birra de Brian, donde recaudaron 200 euros. El segundo vermú solidario será en bar Du Arte el próximo sábado 23, entre las 12.30 y las 14.30 horas. Lo recaudado «lo destinaremos allí a cualquier acción que creamos que vale la pena».