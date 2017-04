La cuarta revolución industrial a examen

El Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) ha desarrollado un programa de formación sobre la industria 4.0 con el objetivo de mostrar su significado y las herramientas necesarias para conseguir esa transformación. Bajo el título ‘Capacitación en Tecnologías Habilitadoras Industria 4.0’, está dirigido tanto a directivos como a mandos intermedios y profesionales cualificados de aquellas empresas que realmente estén preparadas para ello. Una de sus principales características es que es muy específico y ha intentado abarcar los temas más importantes al respecto. «Lo que hemos pretendido es que sea práctico, ofreciendo una visión real de las tecnologías aplicadas», indica Berta Alonso, técnico de formación del ITCL y coordinadora del programa. Aunque empiezan a surgir poco a poco, no existe una formación reglada o máster educativo concreto sobre este ámbito. Por eso es pionero e innovador.



Se divide en 8 jornadas presenciales de cuatro horas cada una, programadas los viernes desde el 7 abril hasta el 23 de junio. A ellas acuden más de 30 profesionales especializados de diversos sectores, que comparten sus experiencias y conocimientos acerca de cada una de las temáticas a exponer.



Entre las herramientas que se van a desarrollar se encuentra la fabricación aditiva o la impresión en 3D enfocado hacia la industria. Esto significa que los prototipos de piezas se van a poder realizar en periodos más cortos, y algo que tardaría en hacerse 6 meses se reduciría a las dos o tres semanas. «El ahorro en costes y tiempo es enorme», asegura Alonso. La simulación, realidad virtual y aumentada, la fábrica inteligente y conectada o Internet de las cosas, la ciberseguridad, cloud computing o cómo gestionar la información de la nube, el concepto de Big Data y la robótica industrial, son el resto de herramientas que se van a abordar en la formación. «Pretendemos que cada día se hable de una de ellas, aunque están interconexionadas», subraya la técnico en formación.



El germen de este proyecto surgió en noviembre de 2016, a raíz de una jornada en la que se habló de este tema. A partir de ahí, desde el ITCL empezaron a preguntarse acerca de la situación actual de la cuarta revolución industrial para elaborar el programa, en el que no solo ha intervenido el departamento de formación sino también todos los demás del centro tecnológico. Mientras desarrollaban el borrador, entraron en contacto con las empresas que podrían estar interesadas con el fin de saber en qué punto se encontraban y qué era lo que necesitaban. «El objetivo era siempre una visión muy práctica y teníamos que conocer sus situación. Ahí me encuentro con una sorpresa muy grata, y es que muchas de ellas ya tenían incorporadas algunas herramientas», recalca Alonso, añadiendo que a su vez les iban informando de cómo avanzaba el programa que estaban preparando. «Te das cuenta que no vas mal porque tienes su apoyo. Sin ellas un programa de capacitación de estas características no tiene sentido». Esto supone que no solo es el ponente el que habla, sino que son todos los asistentes los que pueden aportar algo. «Demandamos que la empresa se involucre y cuente su experiencia, que nos diga qué está haciendo y dónde se encuentra, aunque sea en un nivel bajo para que podamos aunar esfuerzos. Esto es un feedback continuo de información».



Para Alonso la cuarta revolución industrial llegará en cuanto se implante toda esta tecnología en las empresas. Muchas ya la tienen en sus procesos productivos, pero aquella que no la incorpore le va a costar «subirse al carro». «Es necesario que la empresa se sensibilice, la transformación va a ser inevitable para todas, independientemente de su tamaño», apostilla.

Asimismo incide en que la empresa que hoy solo quiera producir en el ámbito nacional se está cerrando ella misma al mercado. «Tiene que tener la visión muy abierta y es lo que pretendemos con este programa, esa apertura de mente». Su recomendación es que no se asusten ante está revolución industrial porque solo es un modelo que quiere reunir esos adelantos tecnológicos. «Las tecnologías avanzan muy rápido y las necesitamos para mejorar los procesos productivos y el posicionamiento internacional».



La mayor satisfacción para la formadora es, que a pesar del gran esfuerzo, realmente ha visto esa inquietud por obtener información. Por eso cuando finalice el programa cree que se habrá conseguido difundir el concepto. «Cuando lanzas un proyecto innovador siempre tiene su riesgo. Pero si ves que tus clientes son receptivos y responden, es muy gratificante».

Así, prevé que lo más seguro es que se vuelva a repetir, aunque no sabe si en el mismo formato. «Tendremos que seguir y que sean las propias empresas las que lo demanden», concluye.