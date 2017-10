Culpan a un cirujano de provocar daños por un deficiente seguimiento

La Audiencia Provincial de Burgos responsabiliza al cirujano B.S.A. y a la entidad Agrupación Mutual Aseguradora, para la que trabaja el citado facultativo, de los «graves daños» provocados por el «deficiente» seguimiento postoperatorio a un paciente de 71 años, E.M.D., que, aquejado de hernia de hiato, se sometía en diciembre de 2012 a una intervención antirreflujo mediante laparoscopia en las instalaciones de la clínica Recoletas de la capital burgalesa.

La sentencia considera probado que existió negligencia por parte del especialista pues tras la citada intervención quirúrgica, sencilla en principio, este se ausentó, delegando la obligatoria vigilancia de la evolución del caso en otros profesionales del centro sin preparación específica para ello. Comenzaba así «un jodido sinvivir» para la víctima que se ha prolongado estos cinco años, en los que ha tenido que someterse a decenas de intervenciones para solventar los importantes problemas derivados de aquella dejación de funciones. Así lo explicaba ayer Javier Macho, hijo del afectado, que daba cuenta del «calvario» que ha padecido su padre en este tiempo y que podía haberse evitado fácilmente, con pruebas «ordinarias». Celebraba la resolución judicial «pues, aunque no le devuelva la salud perdida, al menos sí reconoce la culpabilidad del médico que le ha llevado a esta situación, que no es fruto de una equivocación si no de ignorar su deber profesional», subrayaba.

La asociación El Defensor del Paciente tramitaba el caso y su letrado en Castilla y León, Santiago Díez, asumía la defensa de los intereses del afectado por una clara negligencia, así denominada en la citada sentencia.

El relato de los hechos de Macho coincide punto por punto con el recogido por la sentencia, que considera que «el médico demandado estaba obligado a realizar un seguimiento riguroso» y por ello «estar atento a los síntomas, practicando las pruebas pertinentes «. Afea en particular que el cirujano firmara inmediatamente después de la operación «el parte de alta del enfermo, señalando una evolución favorable, sin esperar a verificar cómo evolucionaba la situación del paciente, lo cual de partida ya supone una actuación anómala y no acorde con las exigencias de una buena praxis médica».

Traslado al HUBU

Tras varios días de ausencia solo regresó «para realizar una segunda operación, el 4 de diciembre, destinada a solventar una hemorragia» y volvió a delegar el seguimiento en los médicos de la clínica,« mientras que el paciente continuó presentando síntomas preocupantes, como hipotensión arterial, un gran hematoma en extremidades inferiores y edema testicular, anemia severa, ante lo cual se decide aumentar la analgesia». «No funcionaba e incluso se le retiró la sonda para que se alimentara por vía ordinaria, algo que está contraindicado y empeoró la situación», recordaba ayer Javier Macho.

Ante la gravedad de los síntomas que presentaba el paciente el 7 de diciembre, se optaba por remitirlo al Hospital Universitario de Burgos donde tras realizarle un TAC se «detectó la peritonitis con perforación del esófago un cuadro de sepsis avanzada», señala la sentencia. «Los médicos de allí nos dijeron que en vista de cómo llegaba había un 10% de posibilidades de salvarle la vida pues tenía el colon necrosado. Tras varias intervenciones en colon y esófago y 45 días en la UCI, resurgió», indicaba Macho, que se deshace en elogios hacia los profesionales del HUBU, tanto de Medicina Intensiva, como de Digestivo y Hospitalización Domiciliaria. También agradece la dedicación del equipo que en la actualidad lo atiende, en Valladolid.

Pese a los leves avances registrados desde entonces y la continua atención sanitaria, el ribereño E. M. D. aún presenta graves secuelas irreparables que esta sentencia no cuantifica. Para reclamar la oportuna indemnización por daños y perjuicios se iniciarán en breve las acciones pertinentes.