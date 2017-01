Dans expone el universo tecnológico donde gana la inteligencia artificial

‘Todo va a cambiar’. Así de sugerente se presentaba la charla con la que arrancó el año el TechDay que organiza El Doce, e Ibercaja y la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar. El protagonista, Enrique Dans analizó, ante un auditorio proclive y usuario de las nuevas tecnologías, el nuevo panorama tecnológico que se avecina. Un fenómeno que «no puedes dejar de lado, si lo haces pierdes competitividad», apuntó sobre lo que denomina la ‘inevitabilidad tecnológica’. Un futuro en el que los seres humanos estarán más conectados porque «la tecnología tiende puentes, no te aísla, verlo así es cortoplacista» y las máquinas cobran autonomía para facilitar la vida y los procesos de producción, de elaboración o de conducción a la sociedad. La inteligencia artificial gana terreno.

«Estamos ante un gran cambio porque hasta ahora las máquinas eran programadas para hacer algo pero ahora están preparadas para responder por su cuenta a diferentes retos y situaciones y, además, lo hacen mejor que los humanos», señala. Como ejemplo expuso el campeonato que desde el pasado miércoles están Jason Les, Dong Kim, Daniel McAulay y Jimmy Chou, considerados entre los mejores jugadores de póker, contra una máquina, Libratus. En esta partida de cartas la probabilidad y el cálculo predictivo que puede darse en el ajedrez, por ejemplo, es imposible. De ahí el reto de Libratus. «De momento gana la máquina», señaló.

Enrique Dans es profesor de Innovación en el IE Business School desde el año 1990. Su trabajo como investigador, divulgador y asesor analiza los efectos de la innovación tecnológica sobre las personas, las empresas y la sociedad. Colabora en varias startups y compañías consolidadas y es colaborador habitual en medios de comunicación con temas vinculados a la red y las tecnologías. Es autor de ‘Todo va a cambiar’ un libro que analiza el futuro tecnológico que nos espera si o si y mantiene un exitoso blog personal (enriquedans.com) sobre estas temáticas desde el año 2003.

No es la primera vez que acerca a tierras castellanas el futuro tecnológico que nos espera. Un discurso que, ante el auditorio del TechDay, ha podido iniciar desde «un nivel más alto porque espero un poco más de receptividad a temas como el internet de las cosas o de un planeta hiperconectado con un sistema nervioso de redes tecnológicas». Apunta, por cierto, que en estas estepas castellanas y picos montañosos también llegarán, si o sí, las nuevas tecnologías. Esa nevera o cepillo de dientes conectado llegarán al pueblo más recóndito y quizás volveremos al sistema de tender redes de conexión de antaño. El ejemplo lo pone en Australia. «Vincular a la iniciativa privada el desarrollo de un servicio que debe ser universal quizás no sea lo deseable. En Australia se ha vuelto a transformar en empresa pública la ‘Telefónica australiana’ porque sin no se producía el estímulo necesario para el desarrollo universal de la conectividad en todas las áreas del país». ¿Aviso a navegantes?