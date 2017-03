El Ayuntamiento de Burgos se ha lanzado en tromba a buscar datos y opiniones sobre la movilidad en la ciudad. «Es necesario recopilar información, datos buscando la mayor participación posible para lograr hacer una movilidad más eficiente, sostenible y universal para todos los modos de transporte de la ciudad que defina las mejoras para el presente pero, sobretodo, para el futuro» señaló al respecto el concejal de Movilidad, Jorge Berzosa. Insistió en que esta renovación total de un plan que tiene ya una década de vigencia es «una gestión de cifras y criterios técnicos más que de políticas», señaló al respecto el concejal responsable de Movilidad, Jorge Berzosa.



Con este objetivo el consistorio ha lanzado una web corta, vía on line, para empezar a recabar los primeros datos. «Se trata de una primera revisión, un primer pulso para determinar los criterios del plan y conocer los distintos modos de transporte real de los ciudadanos». Estos datos se unirán a las encuestas personales que empezarán a desarrollarse en 15 días. Las entrevistas se realizarán en los autobuses urbanos, en la calle y en el domicilio. «Hace muchos años que no se pulsa de esta forma la opinión de la ciudadanía que podrá exponer su postura sobre aparcamientos, autobuses, el uso de la bicicleta o el transporte privada».



Todos estos datos se integrarán en la primera fase del proceso de renovación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que permitirá elaborar un diagnóstico del modelo actual y qué cambiar para que sea más sostenible y útil para quienes se mueven por la ciudad. De forma paralela, y para contar con el mayor consenso y participación posible que defendió Berzosa, se convocará, por segunda vez en el año después de ocho sin actividad, la mesa de Movilidad donde se persigue dotar a este organismo de «reuniones permanentes». La próxima se convocará para el 21 de marzo donde se buscará exponer ante los expertos en todo tipo de movilidad que integran este organismo la información recopilada.



El desarrollo del Plan de Movilidad se adjudicó el pasado mes de enero a una unión temporal de empresas formada por el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) y Tema Grupo Consultor por un importe de 207.000 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.



Mapa autobuses

Dentro del Plan de Movilidad se retomará la reordenación de las líneas de autobús. Un despliegue sobre el que se buscará definir datos lo más específicos posibles para iniciar el desarrollo de un mapa acorde a las necesidades y usos de la ciudad. «Sabemos dónde sube la gente y el tramo final pero también queremos conocer donde se bajan los usuarios para poder hacer un mapa de líneas lo más real posible», señaló Berzosa que insistió en acudir a los criterios técnicos para redefinir un mapa que «llevará tiempo de análisis». Entre las cuestiones a analizar planteó información sobre el tiempo de paso de los autobuses por las paradas y define que es un asunto «especialmente complejo por el número de horarios, buses, paradas que es información que debemos recopilar para empezar a trabajar».

gerente



Esta semana el concejal de Ciudadanos,Vicente Marañón, solicitó el cese de la gerente del Servicio de Movilidad, Patricia Cecín, como responsable de última del elevado absentismo de la plantilla, por el déficit del servicio de autobuses, que se acerca a nueve millones de euros en 2016, y por la interpretación que se ha venido haciendo con respecto al cobro de las pagas extraordinarias durante una incapacidad temporal de un trabajador. El concejal responsable, Jorge Berzosa, defendió la labor de la gerente. «Está haciendo un trabajo muy importante en la renovación de la gestión del servicio, de la forma de trabajar y en impulsar la transparencia de trabajo de ahí que el señor Marañón tenga datos sobre bajas etc. Y sólo trabajan ella y un técnico en el servicio». Apuntó además que se han resuelto positivamente contratos para la renovación de la flota de autobuses así como el cambio de modelo de tarjetas, el Plan de Movilidad Sostenible y «se han llevado a cabo obras en el servicio como arreglos en la sede de la carretera de Poza o habilitar baños en el final de línea para los conductores y todo lleva su trámite administrativo y su trabajo», quiso destacar.

Más información en la edición impresa.