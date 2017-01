El Defensor del Paciente recibe 82 quejas desde Burgos

La asociación nacional El Defensor del Paciente recibió el año pasado 82 quejas desde la provincia. La cifra supone un aumento respecto a la de 2015, cuando 73 burgaleses trasladaban su malestar con alguna decisión sanitaria al citado colectivo. Repunta por tanto el dato y se aproxima al de 2014, ejercicio que cerró con 86 reclamaciones.



Si bien la memoria de la entidad no ahonda en las causas que motivan las quejas en cada provincia sí analiza la tendencia por comunidades autónomas y revela que en Castilla y León las listas de espera son la principal preocupación. A juicio de la agrupación -creada en 1997 para «evitar cualquier negligencia o indefensión que puedan sufrir las personas que acuden a un centro, clínica u hospital»- la sanidad regional «ha experimentado un considerable marchitamiento».



Al respecto, aunque reconoce el empeño de la Consejería de Sanidad por reducir la demora quirúrgica considera que, hasta la fecha, el plan estratégico diseñado para lograrlo «está resultado estéril». Reclama en este sentido «un aumento de plantilla» y advierte que, para ello, «se necesita una sólida inyección económica, no una mera reorganización, sin recursos humanos suficientes, encaminada a fortalecer la sanidad privada a razón de convenios».



Respecto a las infraestructuras el citado documento incluye en el listado de dotaciones «largamente demandadas» la ampliación del hospital comarcal ribereño Santos Reyes.



De vuelta a las reclamaciones, cabe señalar que Burgos es la tercera provincia de Castilla y León que mayor número generó el año pasado. Solo León, con 164, y Valladolid, con 160, la superan. Salamanca ocupa el cuarto puesto con 70 quejas. Distan el resto, en correspondencia con el volumen de población y de actividad asistencial. Ávila, con 47, Segovia, con 46 quejas, Zamora, con 28, Palencia, con 25 y Soria, con 19, completan el listado.



En suma, la Comunidad alcanza los 641 casos, 38 más que en 2015.



En el ranking de hospitales que acumulan más quejas también hay cambios según la memoria publicada en la web www.negligenciasmedicas.com. Si en 2015 el Hospital Universitario de Burgos subía al tercer puesto el año pasado volvía a bajar tal peldaño, que cedía al Río Hortega de Valladolid, que recupera la misma posición que ya ocupaba en 2014.



El empeño del Defensor del Paciente es llevar a los tribunales las negligencias detectadas. No obstante, cabe señalar que no todas las quejas presentadas tienen base para ello. La asociación cuenta para esta labor con bufetes de abogados en distintas zonas del país que, en caso de apreciarse delito, asesoran a los afectados. El porcentaje de reclamaciones que derivan en trámites judiciales varía en función del número total de quejas.