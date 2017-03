Detenido el agresor de una víctima de riesgo extremo tras quitarse la pulsera

El pasado día 13 de marzo del 2017, funcionarios pertenecientes a la Unidad de Familia y Mujer (U.F.A.M) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Burgos, tramitaron diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Violencia de Género, en las que una mujer denunciaba el quebrantamiento de la orden de alejamiento y comunicación por parte de su ex pareja sentimental E.H.J. de 41 años de edad.

Los hechos denunciados por la víctima fueron de tal magnitud, que suponían un grave riesgo para la vida de la mujer, arrojando la Valoración Policial de la Evolución del Riesgo, un nivel de riesgo extremo, procediendo la Policía Nacional a adoptar las medidas de protección policial acordes con dicho nivel de riesgo, ya que el sujeto no había sido localizado, detenido y puesto a disposición judicial, incrementándose dicho riesgo al haberse desprendido el denunciado, del sistema de localización permanente ‘pulsera’ impuesto como medida judicial.

Las investigaciones realizadas por la policía lograron determinar que el individuo se atrincheraba en un domicilio, por lo que tras el correspondiente operativo policial, se logró por parte del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) desplazados a la ciudad de Burgos, proceder a la detención del agresor. Tras la correspondiente tramitación de diligencias, el detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Violencia de Género de Burgos, quien ha decretado su ingreso en prisión.