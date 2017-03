La deuda del consorcio de Villalonquéjar se coló en el debate del Pleno de marzo para la aprobación definitiva del presupuesto de 2017. Las cuentas recibieron el visto bueno con los mismos apoyos que en el pleno de febrero cuando se llevó la aprobación inicial con los 10 a favor de PP y Fernando Gómez, las 8 abstenciones del PSOE y Silvia Álvarez de Eulate y 6 votos en contra de Imagina y Ciudadanos (faltaba un concejal en cada uno de estos dos grupos). Pero los grupos políticos quisieron ir más allá de ese punto al referirse en distintos momentos a la situación de las arcas municipales con los pagos pendientes a los bancos que sobrevuelan la ciudad.

Así, el concejal de Hacienda,Salvador de Foronda, recordó a los presentes que «están ahora muy preocupados por el techo de gasto y por el nivel de endeudamiento, pero que nadie se preocupa aquí por hacer una reestructuración de la deuda de 112 millones» del consorcio del polígono de Villalonquéjar. A pesar de que exista una disposición adicional en el RealDecreto 7/2013 que concede una moratoria de dos ejercicios para que la deuda del consorcio, calificada como administración pública, pase al Ayuntamiento, el concejal de Hacienda hizo un llamamiento a buscar un acuerdo para la refinanciación.

El representante socialista Antonio Fernández Santos, que insistió que todavía la deuda de los consorcios no está influyendo en el presupuesto, aseguró en varias ocasiones que el grupo socialista cree que la única salida es la reestructuración de la deuda del polígono, igual que se hizo con la del desvío. «Si no hubiera hecho la reestructuración hoy estarían computados en la deuda municipal 167 millones de euros en lugar de 47,7 millones. Eso es una evidencia que no admite contestación y ¿quién lo salvó? estos siete concejales del grupo socialista», manifestó. En su opinión, si hoy estuviesen contabilizando otros 120 millones en la deuda «no estaríamos hablando de nada». Por ello, reclamó una salida similar para la deuda del polígono para evitar que los 112 millones computen en la deuda del próximo año.

Por cierto, que Fernández Santos en el apartado de ruegos y preguntas pidió a Lacalle que reconociera públicamente que el punto del acuerdo con Ciudadanos para buscar otras salidas a la deuda de Villalonquéjar, más allá de la reestructuración, es inviable para que se ponga manos a la obra.

El alcalde, Javier Lacalle, reconoció que si no se hubiera aprobado la reestructuración de la deuda del consorcio del desvío ferroviario a día de hoy en lugar de haberse computado 47,7 millones al Ayuntamiento, estarían reflejados el total de 167 millones de euros.

Por su parte, desde Ciudadanos, la edil Gloria Bañeres, insistió que su formación intentó que se emitieran informes para buscar otras soluciones para el consorcio de Villalonquéjar «antes de entrar en otro agujero como en la reestructuración del desvío». Según añadió, «yo no tengo fórmulas mágicas ni se más que nadie, pero era una posibilidad ir a un concurso de acreedores mientras no nos clasificaran el consorcio como administración pública y ahora ya se ha cerrado esa puerta».

El portavoz de Imagina, Raúl Salinero, lamentó que el equipo de Gobierno no está siendo claro con la cuestión de los consorcios. «Ahora nos encontramos con esta clasificación que dicen que solo es una interpretación en una web pero que al final es una comunicación oficial aunque lo nieguen», aseguró.

Salinero recordó que hace tres semanas el PP canceló «unilateralmente» una reunión para hablar sobre Villalonquéjar. «Nos negó las clasificaciones que estaba haciendo el Ministerio de los consorcios y cuando nos lo tenía que haber contado nos lo negó. Nos encontramos un PP en el que falta la transparencia», denunció.



PRESUPUESTO

La ciudad cuenta con 203.775.200 euros para 2017 con la abstención del PSOE. Los socialistas destacaron su «posición responsable» para que la ciudad tenga un presupuesto en vigor. Tanto el PSOE como el PP fueron muy críticos con Imagina por oponerse a estas cuentas y luego exigir partidas para llevar a cabo distintos proyectos. «Ustedes van a votar en contra para que no se haga nada en esta ciudad», dijo Fernández Santos, que añadió «es muy bonito salir a la calle y decir a los colectivos que les apoyan, pero luego el presupuesto recoge más gasto social y los rechazan».



«PARIPÉ PP Y C’S»

De «paripé» calificó la socialista Nuria Barrio la proposición del Partido Popular para atender otro de los compromisos que firmó el pasado 5 de enero con Ciudadanos para evitar la moción de censura contra el alcalde Lacalle. Aseguró que el PSOE no iba a participar en el juego y votó en contra, igual que los dos concejales no adscritos, de la creación de una nueva comisión para vigilar la contratación pública. La edil opinó que Foronda volvía a tragarse «un sapo» puesto que la comisión de Hacienda es la que se encarga de estos asuntos y, por tanto, cree innecesaria esta otra. Salió aprobada con los votos de PP y Ciudadanos y la abstención de Imagina.