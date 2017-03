El concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, y los del PSOE Daniel de la Rosa y Antonio Fernández Santos coincidían ayer en mencionar la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria y presupuestaria, que concedería una tregua de dos años al Ayuntamiento a la hora de computar la deuda viva del consorcio de Villalonquéjar a las arcas municipales. Así, indicaron que hasta 2019, en el caso de no haber pactado antes con los bancos una reestructuración de la deuda de 112 millones de euros, no se incluiría esta cantidad como deuda viva del Ayuntamiento si se mantiene la calificación de este consorcio como administración pública.

La semana pasada la concejal de Ciudadanos, Gloria Bañeres, ya mencionaba la citada cláusula que recoge concretamente: «Con carácter extraordinario y transitorio, las entidades vinculadas o dependientes de las entidades locales que se clasifiquen en el sector de administraciones públicas, en el ejercicio en el que se apruebe dicha clasificación y en el siguiente no serán incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de endeudamiento establecido». Por tanto, no sería este 2017, ni tampoco en 2018. De esta manera, el concejal Antonio Fernández Santos entiende que no hay «causa legal» para que el presupuesto se apruebe el próximo viernes, 17 de marzo, de manera definitiva «si tiene los votos suficientes». Por su parte, el concejal de Hacienda indicaba que el Ayuntamiento puede endeudarse este año y al siguiente en referencia a que el presupuesto de este año incluye una operación de crédito de 7 millones de euros.

Otra cosa es lo que ocurra con los 47 millones imputados ya al Ayuntamiento de la deuda no sostenible del consorcio del desvío. En este sentido, Foronda indicó que hay que esperar a la liquidación del presupuesto. «Hoy el Ayuntamiento cumple todos los ratios, pero otra cosa es que nos digan que los 47 millones se tengan que imputar en 2016 y no en 2017 porque eso rompería el techo de gasto y eso significa que hay que ir al plan económico financiero», dijo.

La comisión de Hacienda daba el visto bueno ayer a la propuesta de aprobación definitiva del presupuesto con el voto favorable del PP, la abstención del PSOE y de la concejal no adscrita,Silvia Álvarez de Eulate, y el voto en contra de Imagina y Ciudadanos. El concejal del área,Salvador de Foronda, indicaba que se han desestimado las alegaciones presentadas por Imagina Burgos ya que, según dijo, «todo lo que proponen está ya contemplado».