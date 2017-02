La evolución de los salarios está sujeta a los vaivenes de la economía. Las pensiones, más bajas en términos medios, siguen un patrón de estabilidad y crecimiento continuo. Pero el número de personas que se acoge a uno u otro sistema varía demasiado, tanto que la fragilidad del sistema es cada vez mayor. Algo a lo que Burgos no es ajeno. En la última década han subido un 9% el número de pensiones, misma cifra pero en negativo es el que se refiere a la pérdida de trabajadores. Evitar la fractura es el objetivo de todos los agentes implicados. Hay que ver cómo adaptar a los vaivenes del mercado laboral en tiempos de bonanza y en tiempos de crisis el mantenimiento de las pensiones. La evolución en la última década deja claro que el avance, año a año, no es el mismo.



Burgos cuenta con 93.454 pensionistas con una pensión media que asciende a 14.445 euros. Esto supone que la ‘factura’ de las pensiones ascendió en 2015 a 13,5 millones de euros en la provincia de Burgos de media. El análisis de los salarios y asalariados refleja que en el mismo año había 149.083 empleados con un salario medio de 19.743 euros. Esto suponeun ‘gasto’ en nóminas de 2.943 millones de euros. La situación ha cambiado mucho en la última década, según la estadística de ingresos por IRPFde Hacienda. En 2006 había 85.674 pensionistas. La cifra en diez años ha crecido un 9% en 7.780 pensionistas más. El mayor número de pensiones registrada en la última década se dio en 2014. El crecimiento de beneficiados de una pensión (contributiva o no contributiva) ha ido in crescendo año a año, con pequeñas desviaciones en algún ejercicio pero muestra una crecimiento estable.



Ésa estabilidad es la que falta en el mercado laboral. En 2006 había 163.894 empleados. El número ha caído en 10 años un 9% y son 14.811 trabajadores menos. El año con mayor número de nóminas fue 2007 con 169.791 empleos. Desde entonces no han hecho más que bajar hasta alcanzar el suelo de 145.349 trabajadores en 2013. Después no ha hecho más que subir un 0,9% entre la peor cifra y 2014 y un 1,5% en 2015.



En los ingresos se produce el mismo movimiento que resquebraja el sistema. Porque si bien las nóminas son más altas que las pensiones la evolución refleja la inestabilidad de las primeras y el crecimiento sostenido de las segundas. De esta manera la pensión media estaba en 2006 en 10.504 euros al año. Esta cifra ha crecido de forma constante ejercicio tras ejercicio, sin reflejarse en ella la crisis. El año en el que ha estado más alta la pensión media fue el pasado con 14.445 euros de media. Es un 3,4% más que en 2014. El año que más se incrementaron los ingresos medios fue de 2007 a 2008 cuando se pasó de una pensión media de 10.705 euros a 11.634 euros al año.



La evolución de los ingresos por el rendimiento del trabajo ha sido, como sucede en el número de empleados, inestable y sujeta a los vaivenes del mercado. De esta manera hoy se gana más que hace 10 años. El sueldo medio cerró 2015 con 19.743 euros y en 2006 era de 18.166 euros. Se han revalorizado un 8,6%. Los salarios crecían de forma sostenida hasta 2011. Entonces se alcanzó el máximo con una cantidad anual media de 20.232 euros por trabajador. Desde entonces hasta hoy la capacidad económica de los trabajadores burgaleses ha caído un 5,3%. Hoy ganan mil euros menos que en 2011. El suelo de salarios, además de en 2006, se vivió en 2014 con 19.578 euros y ha repuntado en el último año un 0,8%.