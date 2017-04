Díez, Sanjuán y Cecín comparecerán el jueves para informar sobre los fondos europeos

Las comparecencias de los técnicos y de los políticos llamados a dar explicaciones en la comisión de investigación de los fondos europeos relacionados con la movilidad, gestionados por el Plan Estratégico y la red Civinet, se producirán entre el jueves por la tarde y el viernes.

Fue necesario el voto de calidad del presidente de la comisión, el concejal Jorge Berzosa, ante la oposición de los concejales del PSOE y de Imagina Burgos que reclamaban más tiempo para poder estudiar la última documentación que hasta ayer por la mañana no les había llegado.

Así, se ha fijado que José María Díez, director de la red Civinet y ex trabajador del Plan Estratégico, Mario Sanjuán, gerente del Plan Estratégico, y Patricia Cecín, gerente del Servicio Municipalizado de Autobuses comparezcan el jueves. Mientras, el viernes le tocará el turno a los ediles del PP que se han ocupado del Samyt en los últimos años, así como a Carolina Blasco, concejal del PP y secretaria de la Red Civinet.

Para Daniel de la Rosa, del PSOE, la documentación que faltaba debía haber estado disponible con 48 horas de antelación a la comisión, cosa que no ha ocurrido y que obligaría a dar más tiempo para poder estudiarla.

Por su parte, desde Imagina Burgos, el concejal Raúl Salinero, no veía adecuado que la concejal que ha sido secretaría de la Red Civinet esté presente en la comparecencia de los técnicos ya que podría hacer que estos no hablasen con total libertad. El edil considera que desde el equipo de Gobierno del PP se está tratando de agilizar las comparecencias para que no dé tiempo a profundizar y comentaba que ayer se planteaba que el técnico José María Díez igual se retrasaba el jueves porque tenía un viaje. Salinero opina que conociendo estas circunstancias se podía haber esperado al viernes para que compareciera y aseguraba que, en su opinión, debía ser el primero en ofrecer explicaciones.