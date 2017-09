La digitalización, un reto para poder crecer en el que las empresas van atrasadas

Dos de los principales vectores de desarrollo de la empresa -y de la sociedad actual- preocupan especialmente a los directivos burgaleses por su enorme proyección presente y futura: la digitalización y la gestión del talento y el capital humano. Así lo han confirmado a la Fundación Caja de Burgos mediante una encuesta a 90 de los principales gestores empresariales en la que se revela que la digitalización y la búsqueda de talento para incorporar a sus empresas y la gestión del personal siguen siendo sus principales preocupaciones. De ahí que este año y al que viene, la Fundación vaya a centrar su ForoBurgos en ambos para ahondar en estos retos de futuro.

Así lo adelantó ayer su director general, Rafael Barbero, en la presentación de la novena edición de ForoBurgos, que se desarrollará en la Casa del Cordón el 5 de octubre con la presencia de reconocidos expertos y que pretende servir de punto de encuentro y de debate en torno a «la emergencia de empresas digitales y digitalizadas en el tejido productivo de Castilla y León y cómo pueden abanderar el crecimiento de la renta de la Comunidad».



Cerca de 3.000 empresarios y más de 80 ponentes han pasado por las ocho ediciones precedentes de este foro de reflexión empresarial que ya antes de comenzar pone sobre la mesa herramientas para el debate gracias a la labor que Analistas Financieros Internacionales realiza para la preparación del foro, elaborando notas técnicas cuyas conclusiones adelantó ayer el director asociado de la firma, José Antonio Herce, y que se resumen (ver gráficos adjuntos) en que todos los vectores de crecimiento que inciden en la economía en general se están viendo «perturbados» por la veloz digitalización de toda la sociedad, justo en el momento de salida de la crisis, lo que aún intensifica la «importancia» del fenómeno de la transformación digital. «Lo cambia todo y se trata de una carrera muy exigente» por la multitud de factores que combina, en la que se «queda atrás» quien no esté a la altura de este «reto».



En el caso de Burgos, al igual que Castilla y León y el resto de Europa, no se está dando la talla, en general, para aprovechar las «ventajas competitivas» que encierra la digitalización, según el diagnóstico de Herce que llega a afirmar que «pocas empresas en Europa y en España» están a la altura del reto de la digitalización. Castilla y León sufrió un importante retroceso con la llegada de la crisis «cuando estaba a punto de alcanzar la paridad de renta con Europa» y ha dado un paso atrás del que se está recuperando a un ritmo similar que Burgos que está por debajo de las expectativas, pero por encima del avance en el resto de España. Aunque no existen estadísticas sobre esta materia, los indicadores llevan a los expertos a concluir que existe un retraso en la provincia y la comunidad en adoptar este nuevo paradigma. Burgos está centrada en un modelo productivo en el que la industria es uno de sus pilares, que es el sector «más inmediata e intensamente interpelado» por la digitalización en todos sus extremos, desde la robotización a la gestión de personal o administración. Y, sin embargo, prosigue Herce, el tejido productivo va con retraso en la adopción de la digitalización y ni siquiera las empresas más avanzadas están a la altura del reto ni tienen la seguridad de que sus avances sean permanentes.



El director asociado de AFI pone como ejemplo el sector de la industria de la automoción para ilustrar la velocidad a la que avanza la digitalización y las dificultades para estar al día siendo competitivo y se refiere en concreto a la llegada de los coches eléctricos, con nuevos componentes, métodos de fabricación, compuestos, materiales y un largo etcétera de nuevos desarrollos que ya están poniendo a trabajar a marchas forzadas» a las empresas más consolidadas y punteras para no quedarse atrás pero no es sólo una necesidad para las más tecnológicas, insiste Herce, sino para todas las empresas. La vía, en su opinión, es mediante la «innovación».

