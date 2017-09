El director de la cárcel de Burgos, Luis Carlos Antón admite que hay escasez de personal en el centro penitenciario, situación que los representantes sindicales vienen denunciando desde hace más de dos años y que califican de alarmante.Por eso, ayer no acudieron a la fiesta de la Merced, patrona de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.



No obstante, considera que aunque «estamos un poquito peor» que en años anteriores también hay «menos población reclusa».En el caso de Burgos, recordó que actualmente hay 376 internos, cuando, hace cuatro, cuando llegó al cargo, había en la prisión 570. Asumiendo que en estos últimos años no ha habido casi ofertas de plazas, considera que las cerca de 800 plazas que se convocarán en toda España pueden ayudar a paliar las carencias de la cárcel de Burgos. En concreto, habló que con cerca de 12 funcionarios en vigilancia interior -el servicio que más sufre la pérdida de empleados- se podría paliar la pérdida de personal. Según los sindicatos, en interior, de una relación de puestos de trabajo de 94 puestos, había 71, de las que 20 es de personal en comisión de servicios. Antón indicó que la falta de personal se «suple con la profesionalidad» de los funcionarios, cuya media de edad de 54 años no es elevada para el director.



El subdelegado del Gobierno incidió en que «ha habido una contención del gasto» durante los últimos años que ha hecho que ha habido una «contención» del personal en la administración. «Pero creemos que la última oferta de más de 800 personas de alguna manera contribuirá a mejorar la situación», añadió.En el centro la conflictividad es «mínima», según explicó Antón. El subdelegado recordó que se ha aprobado recientemente un protocolo de actuación en caso de agresiones. Unas pautas para «evitar, y en su caso, minimizar las agresiones que pudieran surgir».



Durante su intervención en la fiesta de la Merced, Antón anunció que la cárcel contará con un nuevo modelo penal de reinserción social a principios de octubre, informa la agencia Ical. Se trata, dijo, de la Unidad terapéutica y educativa (UTE), que en un principio tendrá un número reducido de 15 a 20 internos, con la característica común de adicción a sustancias toxicas, a alcohol y a juegos de azar. Una adicción que, subrayó, «en numerosas ocasiones ha sido la causa de haber cometido delitos por los que se encuentran recluidos en el centro penitenciario». En su intervención, recordó que el origen de estas unidades se remonta al año 1992 en la prisión de Villabona (Asturias) y que desde entonces, este modelo se ha ido trasladando a otros establecimientos penitenciarios del territorio español. Así, resaltó que con este modelo se pretende «la creación de un espacio libre de drogas, a sabiendas que el consumo dentro de las prisiones es uno de los principales frenos en el tratamiento y resocialización del interno».



Por otra parte, Antón adelantó que prácticamente se han acabado las obras de mejora del centro y se trabaja en un proyecto en el área deportiva.